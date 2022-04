Biden schickt mehr Waffen

Evgeniy Maloletka/AP/dpa Ukrainische Panzer rollen durch Irpin, einen Außenbezirk von Kiew (11.4.2022)

Der Westen setzt weiter alles daran, den Krieg in der Ukraine in die Länge zu ziehen. Am Mittwoch (Ortszeit) gab US-Präsident Joseph Biden bekannt, weitere Waffen sowie Munition im Wert von bis zu 800 Millionen US-Dollar (740 Millionen Euro) an Kiew liefern zu wollen. Unter dem Kriegsgerät befinden sich laut dpa Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber. Biden erklärte, die von seiner Regierung gelieferten Waffen hätten »dabei geholfen«, dass der russische Präsident Wladimir Putin »mit seinen ursprünglichen Zielen, die Ukraine zu erobern und zu kontrollieren, gescheitert ist«.

Zuvor hatte Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij telefoniert und diesem laut Eigenaussage versichert, die USA würden die Ukraine auch weiter mit den Fähigkeiten ausstatten, »sich zu verteidigen«. Mit der neuerlichen Militärhilfe wächst der Wert der Waffen, die Washington seit Kriegsbeginn Ende Februar an Kiew geliefert hat, auf insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar.

Die weiteren Millionen an Kriegshilfe begründete Biden am Mittwoch mit einer erwarteten Großoffensive der russischen Streitkräfte im Donbass. Am Donnerstag teilte die Regierung in Kiew mit, es seien neun Evakuierungskorridore aus den Regionen Lugansk und Donezk eingerichtet worden. Dazu gehöre auch einer aus der weiterhin umkämpften Stadt Mariupol, so Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk.

Der Gouverneur der russischen Region Briansk warf am Donnerstag der Ukraine vor, die Ortschaft Klimowo in Grenznähe beschossen zu haben. Dabei seien mehrere Wohnhäuser beschädigt und einige Bewohner verletzt worden, so Alexander Bogomas über Telegram. Die russische Nachrichtenagentur TASS meldete unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB, ebenfalls am Donnerstag sei es zu einem ukrainischen Angriff auf einen Grenzkontrollpunkt gekommen, an dem mehr als 30 ukrainische Flüchtlinge nach Russland einreisen wollten. Von unabhängiger Seite können die Angaben nicht überprüft werden.

Am Mittwoch abend hatte Kiew behauptet, das russische Kriegsschiff »Moskwa« im Schwarzen Meer mit zwei »Neptun«-Raketen getroffen zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte schwere Schäden am Flaggschiff der russischen Schwarzmeer-Flotte, teilte jedoch am Donnerstag laut TASS mit, auf der »Moskwa« sei ein Feuer ausgebrochen. In der Folge sei auf dem Schiff gelagerte Munition explodiert, was zu schweren Schäden geführt habe. Eine Untersuchung zur Ursache des Feuers sei eingeleitet worden.

Derweil schlägt die Möglichkeit eines NATO-Beitritt von Schweden und Finnland auch in Moskau Wellen. Am Donnerstag erklärte der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew, derzeit die Nummer zwei im Sicherheitsrat des Landes, ein solcher würde »die Grenzen des Bündnisses mit Russland mehr als verdoppeln«. Um diese Grenzen zu verteidigen, sei auch die Aufstockung des militärischen Arsenals in der Nähe der skandinavischen Länder möglich, so Medwedew über Telegram. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, erklärte Putin habe angesichts des wachsenden Bedrohung durch die NATO einen Befehl zur »Verstärkung unserer westlichen Flanke« erteilt.