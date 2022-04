Südafrika: Mindestens 45 tote nach heftigen Regenfällen

AP Photo

Durban. Überschwemmte Verkehrswege, eingestürzte Häuser und Brücken, Schlammlawinen, reißende Wasserströme: In Südafrikas Küstenregion am Indischen Ozean haben ungewöhnlich heftige Niederschläge Chaos, Verwüstung und Todesfälle verursacht. In einer vorläufigen Bilanz sprachen die Behörden am Dienstag abend von 45 Toten – eine Zahl, die angesichts zahlreicher Vermisster noch steigen dürfte. Einen genauen Überblick über die Lage gab es bis zum Abend nicht. Die Kommunikation wurde durch den Ausfall Hunderter Funkmasten erschwert, zudem waren viele Verkehrsverbindungen unterbrochen. Zur Katastrophenhilfe wurde auch das Militär mobilisiert. »Wir waren alle überrascht von der Heftigkeit dieses Sturms«, sagte am Dienstag der Bürgermeister der Ethikwini-Region rund um Hafenstadt Durban, Mxolisi Kaunda. »Es gibt sehr viele Schäden, die Fluten sind überall.« Die Stadt habe Gemeindezentren als Notunterkünfte für die Opfer geöffnet.

Rund 200 Millimeter Niederschläge ergossen sich innerhalb von 24 Stunden über der Region, berichtete André de Ruyter vom Stromkonzern Eskom am Dienstag. Das Wetteramt sprach sogar von bis zu 300 Millimetern an einigen Orten. Erschwert wurde die Situation durch Stromausfälle, Erdrutsche, aber auch eine veraltete Infrastruktur, die die enormen Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte.

Das Land an der Südspitze Afrikas befindet sich aktuell im Griff einer Extremwetterlage, die in kürzester Zeit unverhältnismäßig viel Feuchtigkeit mit sich bringt. Weitere Niederschläge werden erwartet. (dpa/jW)