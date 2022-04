Rumänien beschließt Subventionspaket in Milliardenumfang

Andreea Alexandru/AP/dpa Die rumänische Regierung versucht den enormen Preissteigerungen mit Subventionen in Milliardenhöhe zu begegnen

Bukarest. Rumäniens Regierung hat wegen der enorm angestiegenen Preise am Montag abend ein Subventionspaket im Umfang von insgesamt 17,3 Milliarden Lei (3,5 Milliarden Euro) beschlossen. Davon sollen 9 Milliarden Lei aus EU-Quellen, der Rest aus eigenen staatlichen Mitteln kommen, wie rumänische Medien berichteten. Das Geld soll in Form von Lebensmittelgutscheinen unter ärmeren Bevölkerungsschichten verteilt werden oder auch für Essensrationen in Kinder- und Altenheimen sowie Krankenhäusern verwendet werden. Auch mittelständische Firmen, das öffentliche Transportwesen und die Landwirtschaft sollen unterstützt, Mittel bei laufenden öffentlichen Bauvorhaben sollen aufgestockt werden.

Die Jahresinflation lag in Rumänien im Februar bei 8,5 Prozent, die Nationalbank erwartet einen Anstieg auf mehr als 10 Prozent. Die Preise waren vom angestiegenen Erdgaspreises um fast 45 Prozent und dem um fast 10 Prozent gestiegenen Strompreis angetrieben worden. Bei Grundnahrungsmitteln stiegen die Preise zwischen 13 und bis zu 30 Prozent. (dpa/jW)