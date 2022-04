Großauftrag für Stromtrasse zwischen BRD und Großbritannien an Siemens

Julian Stratenschulte/dpa Die Hochspannungsleitung soll überschüssigen Windstrom nach Großbritannien transportieren

Berlin. Siemens Energy hat einen Großauftrag zum Bau einer Stromtrasse zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien erhalten. Zwischen zwei Konverterstationen, eine in der britischen Region Isle of Grain und eine im niedersächsischen Wilhelmshaven, soll eine Hochspannungsleitung die beiden Stromnetze verbinden, teilte Siemens Energy am Montag mit. Die Leitung soll überschüssige Windenergie aus der Bundesrepublik auf die Insel transportieren, auch ein Stromtransport in die andere Richtung soll möglich sein. Die Stromtrasse soll mit einer Leistung von bis zu 1,4 Gigawatt laut Konzern theoretisch bis zu 1,5 Millionen Haushalte mit Energie versorgen können. Der Auftragswert für die Stromverbindung beläuft sich nach Konzernangaben auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Mit Fertigstellung des Projekts sei »Mitte des Jahrzehnts« zu rechnen. (dpa/jW)