Verteidigungsausschuss will Ermittlung wegen Geheimnisverrats

Berlin. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hat nach einer Unterrichtung durch den Bundesnachrichtendienst (BND) zur Lage im Ukraine-Krieg Ermittlungen wegen möglichen Geheimnisverrats beantragt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wurde dazu laut eines Berichts vom Freitag bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) eine Ermächtigung zur Strafverfolgung beantragt. Dabei wurde demnach auf einen Spiegel-Bericht verwiesen, in dem über angeblich durch den BND abgefangene Funksprüche russischer Militärs berichtet wurde, die an der ukrainischen Zivilbevölkerung verübte Gräueltaten unweit der Hauptstadt Kiew belegen sollen. Angenommen wird, dass geheim eingestufte Informationen aus der Sitzung abgeflossen sein könnten. An der Sitzung am Mittwoch nahmen allerdings mehr als 60 Personen teil. (dpa/jW)