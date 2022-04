Gegenöffentlichkeit unerwünscht

Golovkin/AP/dpa Dass RT DE etwa den Wahrheitsgehalt von Meldungen über die »Greuel von Butscha« in Frage stellt, passt offenbar vielen nicht

Was Propaganda ist und was nicht, bestimmen im »freien Westen« die Regierungen und die ihnen verbundenen Medien. Die Dienste des russischen Auslandssenders RT stehen momentan unter Generalverdacht. Bereits knapp eine Woche nach Beginn des Kriegs in der Ukraine verbot die EU die Verbreitung der »russischen Staatsmedien« RT und Sputnik. Seitdem wachen die deutschen Leitmedien mit Argusaugen darüber, ob sich »Putins Propagandasender« auch an das Verbot halten. Der Spiegel berichtete am 7. April: »Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg meldet Vollzug: RT DE hält sich inzwischen an das Verbot, sein lineares Fernsehprogramm in Deutschland zu verbreiten«. Zugleich mäkelte das Nachrichtenmagazin: »Doch nicht alle Schlupflöcher konnten bislang geschlossen werden.«

Tatsächlich hatte die Medienanstalt (MABB) am selben Tag in einer dürren Pressemitteilung verkündet, dass »nach den derzeitigen Feststellungen der MABB« die RT DE Productions GmbH »die Verbreitung des Fernsehprogramms RT DE in Deutschland vollständig eingestellt« habe. Allerdings hatte diese Vollzugsmeldung nicht direkt mit der EU-Zensurmaßnahme vom 2. März zu tun, sondern bezog sich auf einen älteren Vorgang. Bereits am 2. Februar hatte die MABB die im Dezember 2021 begonnene Ausstrahlung des Programms von RT DE mit der Begründung untersagt, dass die notwendige Rundfunklizenz fehle.

Zunächst hatte RT DE sein deutschsprachiges Liveprogramm dann unter anderem über seine Website weitergesendet und gegen den Bescheid geklagt, aber vor dem Verwaltungsgericht Berlin (VG) in einem Eilverfahren den kürzeren gezogen. Die MABB teilte nun mit, die RT DE Productions GmbH habe gegen die Entscheidung des VG keine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt. Damit sei der Beschluss »zur Untersagung des Fernsehprogramms RT DE rechtskräftig«. Die Vollstreckungsmaßnahmen für das Eintreiben von Zwangsgeldern (40.000 und 50.000 Euro) könne die MABB nun vorläufig aussetzen. Ein erstes Zwangsgeld von 25.000 Euro hatte das Unternehmen gezahlt.

Was das durchgängige Liveprogramm betrifft, finde derzeit »keine bestimmungsgemäße Verbreitung für die Allgemeinheit in Deutschland statt«, zitierte der Spiegel eine Sprecherin der Medienanstalt. Doch seien weiterhin über Ausweichadressen von RT DE einzelne Videobeiträge abrufbar, so das Magazin. Die Entscheidung der Medienanstalten beziehe sich ausschließlich auf das lineare TV-Programm, nicht auf On-Demand-Beiträge oder die Website von RT DE. Die MABB räume ein, dass »möglicherweise technisch versierte Internetnutzer:innen über spezielle Software auf für das Ausland bestimmte Streams zugreifen können«. Da seien den Medienwächtern die Hände gebunden. »Wer sich unbedingt aus russischer Propagandaquelle informieren lassen will, dem wird das gelingen«, kommentierte das Nachrichtenmagazin.

Dass RT DE etwa den Wahrheitsgehalt von Meldungen über die »Greuel von Butscha« in Frage stellt, passt offenbar vielen nicht. So meldete das Internetportal Redglobe am 6. April, dass es »offenbar erneut zu Angriffen auf die Dienste des russischen Auslandssenders RT« gekommen sei. Die Homepage des deutschsprachigen Dienstes RT DE sei auch über eingerichtete Ersatzadressen nicht mehr erreichbar gewesen. Inzwischen habe der Sender neue Adressen freigeschaltet. Redglobe zitierte eine Mitteilung von RT DE, wonach das Ziel der Angriffe gewesen sei, »die Seiten zu blockieren und uns als nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen«. Man arbeite »weiter unermüdlich daran, Ihnen Sichtweisen jenseits des Mainstreams anzubieten und technisch den Zugang zu unseren Artikeln zu ermöglichen«.

Andrej Hunko, Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, kritisierte die Angriffe auf RT DE am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. »Es ist erschreckend, mit welcher Wucht zur Zeit sowohl von staatlichen Stellen als auch privaten Internetkonzernen jede Gegenöffentlichkeit mundtot gemacht werden soll«, erklärte Hunko, der auch Vizechef der Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken (UEL) in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist. Man müsse RT DE nicht mögen, »um an den Grundprinzipien der Pressefreiheit festhalten zu wollen«, so der Linke-Politiker weiter. Hunko warnte vor den Folgen der EU-Maßnahme: »Das beste Antidot gegen Desinformation ist und bleibt Meinungsfreiheit, nicht faktische Zensur, die unter dem Deckmantel des Kampfs gegen ›Desinformation‹ daherkommt.«