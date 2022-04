Gegen Islamhasser

Stefan Jerrevång/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

In Schweden ist es am Osterwochenende nach islamfeindlichen Kundgebungen in mehreren Städten zu Ausschreitungen von Gegendemonstranten gekommen. In Malmö, Norrköping (siehe Bild), Linköping und Stockholm wurden ein Bus, mehrere andere Fahrzeuge und sogar eine Schule angezündet, wie der schwedische Sender SVT berichtete. Polizisten wurden mit Steinen und Molotowcocktails beworfen und teilweise gezielt eingekesselt. Hintergrund sind Kundgebungen des Rechten Rasmus Paludan in Jönköping und Stockholm, bei denen er den Koran verbrannte. (dpa/jW)