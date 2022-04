Start in die Fotosaison

Josef Hinterleitner

Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen – und der Fotowettbewerb der jungen Welt für alle Hobbyfotografinnen und -fotografen kann in die nächste Runde gehen. Natürlich gibt es wieder tolle große und kleine Preise zu gewinnen sowie die Chance, die eigenen Werke in einer Ausstellung, einem Wandkalender und einer Beilage dieser Zeitung zu präsentieren. Wer teilnehmen möchte, der zücke seine Kamera und gehe auf die Jagd nach spannenden, witzigen und aufrüttelnden Motiven. Die fertigen Bilder können dann per Post an jW geschickt oder im Internet hochgeladen werden. In diesem Jahr stehen wieder drei Themenbereiche zur Auswahl, außerdem gibt es ein Jugendthema für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis 18 Jahren.

Die Interpretation der Aufgabenstellung liegt ganz im eigenen Ermessen. Hier nur ein paar Ideen, die selbstverständlich keine Regel darstellen sollen:

Thema eins: »Auf die Straße!« Wie wäre es, sich zu fragen, wofür es sich zu kämpfen lohnt? Der Kampf um Klimaschutz, für Feminismus, Antirassismus oder den Frieden – wofür stehe ich, und wofür stehen Menschen, die sich für etwas einsetzen?

Thema zwei: »Neue Welt.« Nach der Krise ist vor der Krise. Was hat sich zum Beispiel während der Zeit der Pandemie verändert, was wird bleiben, und was wird vielleicht nie mehr wiederkommen?

Thema drei: »Mein Viertel.« Jeder liebt seinen Kiez. Aber warum ist das so, was macht mein Umfeld so besonders? Und ist es wirklich lebenswert?

Jugendthema: »Freundschaft!« Zwischenmenschliche Beziehungen sind enorm wichtig. Was macht sie aus? Wer verdient es, porträtiert zu werden? Zeigt uns eure »besseren Hälften«!