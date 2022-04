Anno … 16. Woche

1917, 19. April: Im Deutschen Reich wird das 1872 vor dem Hintergrund des sogenannten Kulturkampfs mit der katholischen Kirche verabschiedete Jesuitengesetz wieder aufgehoben. Der katholische Bildungs- und Missionsorden kann damit wieder frei seiner Arbeit nachgehen. Mit der Aufhebung kommt die Regierung der katholischen Zentrumspartei entgegen.

1937, 19. April: Inmitten des Spanischen Bürgerkriegs schließen sich auf Geheiß des Putschistenführers Francisco Franco die faschistisch-antimonarchistischen Organisationen Falange und JONS mit der monarchistischen Comunión Tradicionalista zur Falange Española Tradicionalista y de las JONS zusammen. Diese widersprüchliche Vereinigung zur Staatspartei gilt als die Geburtsstunde des Franquismus.

1947, 22.–25. April: In Bielefeld konstituiert sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) der britischen Besatzungszone durch Vereinigung aller dort aktiven Gewerkschaften. Zum Vorsitzenden wird Hans Böckler (1875–1951) gewählt.

1957, 19./20. April: Unbekannte werfen in der Nacht zum 20. April, dem Geburtsdatum Adolf Hitlers, auf einem bei Salzgitter gelegenen Friedhof 80 jüdische Grabsteine sowie einen zwei Meter hohen Obelisken, an dem jüdischer Opfer des Faschismus gedacht wird, um. Gegenüber dem Ehrenmal bringen die Täter ein Hakenkreuz und eine lebensgroße Strohpuppe an, die ein Schild mit der Aufschrift »Deutschland erwache – Israel verrecke« trägt. Die Bundesregierung setzt eine Belohnung für die Ergreifung der Täter von 10.000 Mark aus und beauftragt das Bundeskriminalamt mit den Ermittlungen, die ergebnislos bleiben.

1967, 21. April: Unter dem Vorwand, einem Putsch der Linken zuvorzukommen, ergreifen rechte Militärs unter der Führung von Georgios Papadopoulos in Griechenland die Macht und errichten eine Militärdiktatur. Die USA, deren Auslandsgeheimdienst CIA in die Vorbereitungen des sogenannten Obristenputsches eingeweiht war, zeigen sich zunächst überrascht, unterstützen das Regime dann aber. Die Generäle, die sofort damit beginnen, ihre politischen Gegner zu internieren und zu foltern, regieren das NATO-Land bis 1974.

1972, 19. April: Eine Großrazzia der Westberliner Polizei führt zur Räumung des ehemals besetzten Georg-von-Rauch-Hauses. Rio Reiser besingt diese Polizeiaktion später im »Rauch-Haus-Song« der Band Ton Steine Scherben.