Hickhack um Altersruhe

Lewis Joly/AP/dpa Politikum Altersvorsorge, Protestierer mit klarer Meinung: »Rente für alle, nicht für den Präsidenten.« (Denain, 11.4.2022)

Es wirkt wie ein Taschenspielertrick: Weil von ganz rechts außen ein Sieg der Gegnerin Marine Le Pen droht, wirbt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plötzlich auch um linke Wähler. Schon am vergangenen Sonntag abend, als er und Le Pen als Kandidaten für die zweite Runde der Präsidentschaftswahl am 24. April feststanden, ließ der amtierende Staatschef wissen: Seine höchst umstrittene Rentenreform, die noch in diesem Jahr das Eintrittsalter von bisher 62 auf 65 Jahre anheben sollte, sei »kein Dogma« mehr. Die nach Angaben der demoskopischen Institute von knapp 80 Prozent der französischen Bevölkerung abgelehnte Verlängerung der Lebensarbeitszeit will Macron jetzt offenbar scheibchenweise, jedes Jahr ein bisschen mehr, bis zur dann endgültigen Einführung im Jahr 1928 servieren. Jedoch nur mehr bis zum 64. Lebensjahr.

Die Prognosen für den Ausgang der Stichwahl sind relativ klar. Schon in den ersten beiden Tagen nach der ersten Runde lieferten Meinungsumfragen deutliche Ergebnisse: Der Abstand von Macron, am vergangenen Sonntag mit 27,8 Prozent der Stimmen Gewinner gegenüber Le Pen mit 23,1 Prozent, hat sich nicht vergrößert. Er betrug auch am Dienstag danach, den unterschiedlichen Ermittlungsmethoden der demoskopischen Institute geschuldet, lediglich zwischen zwei und vier Prozent. Beim ersten Wahldurchgang hatte sich – mit 22 Prozent – Jean-Luc Mélenchon, der Kandidat und Anführer der Bewegung La France insoumise an dritter Stelle plaziert. Ohne dessen linke Wählerschaft, das sehen inzwischen auch der Präsident und seine Berater, wird der Sieg am 24. April nicht möglich sein.

Noch am Wahlabend verlangte Mélenchon von seinen Anhängern, nachdrücklich und gleich fünfmal hintereinander: »Keine Stimme für Le Pen!« Dass sich seine Wählerschaft vereint an die Empfehlung halten wird, ist indes mehr als ungewiss. Neueste Umfragen der Meinungsforscher vermittelten schon am Montag Ergebnisse, die Macron auf den Magen schlagen dürften: Von den 7,715 Millionen Franzosen, die Mélenchon ihre Stimme gaben, wird demnach die Hälfte der zweiten Runde gänzlich fernbleiben, rund 26 Prozent werden für Macron stimmen – der Rest allerdings, zwischen 20 und 25 Prozent, wird ins Lager Le Pen wechseln. Einer der Gründe: Die Führerin der faschistoiden Formation Rassemblement National (RN, früher Front National) will die Rente so lassen wie sie ist; Eintrittsalter 62 Jahre, und als Bonus die Anhebung der Mindestbezüge von derzeit 906 auf 1.000 Euro.

Mélenchon habe dem Staatschef und Kandidaten noch am Sonntag deutlich gemacht, dass er sich nach links bewegen müsse, berichtete am Mittwoch die satirische Wochenzeitschrift Le Canard enchaîné, die seit Jahrzehnten für beste Informationsquellen bekannt ist. Mélenchons SMS an Macron, zitiert vom Canard: »Ich habe klar Position bezogen; es ist nun an Ihnen, klare Signale an unsere Wähler zu schicken, die es ihnen erlauben würden, sich (in Richtung Macron, jW) zu bewegen.«

Am vergangenen Montag nachmittag versprach der Wahlkämpfer Macron, dessen »Reformen« in dem nun zu Ende gegangenen, fünf Jahre langen Präsidentschaftsmandat den Lohnabhängigen die Kehle zuschnürten, sein »Rentenprojekt« für die nächste Amtszeit zu »bereichern«. Sein rentenpolitisches Paket überbietet inzwischen Le Pens Angebot an die Ärmsten – bei der Mindestrente legt er 100 Euro drauf und garantiert eine Mindestpension in Höhe von 1.100 Euro, falls der oder die Berechtigte mindestens die verlangten 40 Jahre lang geschuftet hat. Auch weil beide Kandidaten den Militärhaushalt gewaltig aufstocken wollen, muss bei den Renten gekürzt werden. Jährlich rund 7,7 Milliarden Euro ab 2027 bei Macron, 9,6 Milliarden Euro gar bei Le Pen.

Die Ausgaben für die Armee und ihre Kriege sollen von 39,2 Milliarden im vergangenen Jahr auf zunächst 41 Milliarden Euro in diesem Jahr angehoben werden – zusätzliche Milliarden, die für die Bewaffnung der Ukraine im Rahmen der NATO-Hilfe erforderlich sein könnten, sind nicht eingerechnet. Seit 2017 hat Frankreich sein Kriegsbudget um bisher rund 26 Milliarden Euro aufgestockt.