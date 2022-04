Sammeln an der Basis

Frankfurt am Main. Die DFB-Stiftung Egidius Braun stellt erneut mehr als 330.000 Euro für Sozialprojekte in der Ukraine zur Verfügung. Das Geld stammt aus Spenden, die beim Solidaritätsspieltag im Breitenfußball Ende März gesammelt wurden, sowie aus Zuwendungen des Deutschen Fußballbundes (DFB) und der Nationalmannschaft. »Mehr als 130.000 Euro wurden bei den Spielen an der Basis gesammelt. Das ist ein großartiges Ergebnis«, sagte der für den Amateurfußball zuständige 1. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. (sid/jW)