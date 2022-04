Ein wichtiger Schritt

San Francisco. Alyssa Nakken hat als erster weiblicher Field Coach in der Major League Baseball (MLB) Sportgeschichte geschrieben. Die 31jährige kam für den achtmaligen World-Series-Gewinner San Francisco Giants beim 13:2-Erfolg gegen die San Diego Padres als Ersatz für ihren hinausgestellten Kollegen Antoan Richardson zum Einsatz. Die Bedeutung von Nakkens MLB-Debüt war jedem im Oracle Park bewusst. San Diegos First Baseman Eric Hosmer gratulierte ihr noch vor der Fortsetzung des Spiels. Giants-Catcher Curt Casali umarmte Nakken am Ende des Innings nach ihrer Rückkehr zur Bank. San Franciscos Manager Gabe Kapler sprach von einem wichtigen Schritt zur Gleichberechtigung für sämtliche Gesellschaftsgruppen. »Es wird immer Fragezeichen geben, weil die Menschen nicht begreifen, wie wertvoll Diversität in Führungspositionen sein kann«, sagte der 46jährige. (sid/jW)