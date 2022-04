Warten auf Umsetzung

Florian Boillot Für Entlastung und gleichen Lohn für gleiche Arbeit: Demonstration am 12. Mai 2021 in Berlin

Im letzten Jahr streikten die Beschäftigten der Berliner Kliniken Charité und Vivantes mehr als vier Wochen für eine Entlastung des Personals. Seit dem 1. Januar sind entsprechende Tarifverträge in Kraft, die unter anderem die Personalbesetzung in den verschiedenen Krankenhausbereichen regeln. Aber die Anwendung erfolgt in »sehr unterschiedlicher Qualität«, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte. Während die Charité sofort mit der technischen Umsetzung der Personalbemessung begonnen hätte, sei die Umsetzung des Tarifvertrags »Pro Personal Vivantes« noch nicht erfolgt.

Vivantes zufolge läuft alles nach Plan. Ende März meldete der Krankenhauskonzern: Aktuell würden »die entsprechenden Mitbestimmungsverfahren durchgeführt«, um die Besetzungsquoten pro Schicht umzusetzen, die der Tarifvertrag vorsieht. Außerdem greife seit dem 1. April die erste Regelung für einen Belastungsausgleich. Sie sieht vor, dass Beschäftigte für jeweils zehn geleistete Schichten einen Freizeitausgleich von 3,9 Stunden erhalten. Das bedeute für Vollzeitbeschäftigte bis zu einen zusätzlichen freien Tag pro Monat.

Die Lohnabhängigen bezweifeln, dass alles getan wird, um die ausgehandelten Tarifregelungen zügig umzusetzen. »Nur auf Plakaten zu werben, wird nicht reichen, um Personal zu gewinnen und zu halten«, erklärte etwa Anja Voigt, Intensivpflegerin bei Vivantes in der Verdi-Pressemitteilung vom Mittwoch.

Verdi sieht die Landesregierung in der Verantwortung. Der neue Senat habe die Finanzierung der Tarifverträge zugesichert. »Wir erwarten jetzt zeitnah eine Reaktion von seiten der Koalition«, erklärte Jana Seppelt, Verdi-Landesfachbereichsleiterin für den Bereich Gesundheit, am Mittwoch. Die Erläuterungen von seiten der Landesregierung sprechen eine andere Sprache. Der Senat könne die Finanzierung von Tarifverträgen nicht zusichern, machte Frederik Bombosch, Pressesprecher der Senatsverwaltung für Finanzen, am Mittwoch im Gespräch mit jW deutlich. Gesetzlich sei verankert, dass die Krankenhausträger ihre laufenden Kosten – unter anderem für das Personal – selbst erwirtschaften. Den Kliniken in Berlin stellt das Land in diesem Jahr 148 Millionen Euro zur Verfügung. Im kommenden Jahr sollen es laut Haushaltsentwurf 154 Millionen Euro sein. Jeweils ein Drittel davon entfalle auf Vivantes. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 gab es vom Land 80 Millionen Euro.

Nun sind Investitionsmittel etwa für Gebäudeinstandhaltung vorgesehen und nicht für Personalkosten. Aufgrund fehlender Investitionsmittel begleichen Krankenhäuser ihre Kosten nicht selten aus anderen Haushaltstöpfen – auch zu Lasten des Personals. Mit der Erhöhung der Investitionsmittel werde aus Sicht des Senats nun »eine substantielle Entlastung der Krankenhausträger« geschaffen.