BRD droht Rezession

Roland Hartig/IMAGO Schnell zugreifen im Supermarkt, bevor das letzte Öl oder Mehl vergriffen ist

Die Botschaft ist eindeutig: Sollte es zu einem Stopp russischer Öl- und Gaslieferungen kommen, droht Deutschland eine »scharfe Rezession«. Zu diesem Ergebnis kommen fünf große Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem am Mittwoch veröffentlichten »Frühjahrsgutachten«. Laut der von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Untersuchung stünden im Fall eines russischen Energielieferstopps dieses und nächstes Jahr 220 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung »im Feuer«. 6,5 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung gingen so verloren. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde in diesem Jahr nur noch um 1,9 Prozent wachsen. 2023 käme es dann sogar zu einer Rezession: Die Forscher gehen bei diesem Szenario von einem Rückgang des BIP im kommenden Jahr um 2,2 Prozent aus.

Im »Basisszenario« (ohne Stopp russischer Öl- und Gaslieferungen) fällt die Konjunkturprognose zwar etwas besser aus, doch auch hier gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute von einem schwachen Wachstum aus. Demnach dürfte das BIP in diesem Jahr nur um 2,7 Prozent zulegen – in ihrem »Herbstgutachten« waren die Forscher noch von einem Plus von 4,8 Prozent ausgegangen. Gründe für die drastische Senkung der Prognose sind der Ukraine-Krieg und ein »ungünstiger Verlauf« der Pandemie im Winter. »Insgesamt verzögert sich damit der Erholungsprozess abermals«, so das Fazit.

Auch für die Entwicklung der Verbraucherpreise in der BRD haben die Forscher zwei Szenarien entwickelt. So rechnen sie für 2022 in ihrem »Basisszenario« mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent, im Falle eines Lieferstopps für russische Energie würden dagegen 7,3 Prozent erreicht. Die hohe Inflation dürfte sich auch im kommenden Jahr fortsetzen und im Jahresschnitt 2,8 Prozent betragen. Bei einem Lieferstopp würde die Preissteigerung sogar fünf Prozent erreichen.

Beteiligt an der »Frühjahrsprognose« sind neben dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen (RWI), das Leibniz-Institut in Halle (IWH), das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Münchner Ifo-Institut.