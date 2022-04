Chaos und Verwüstung

Rogan Ward/REUTERS

Nach den Zerstörungen in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal bei Durban durch ungewöhnlich heftigen Starkregen ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 253 Menschen seien wegen der Auswirkungen des Unwetters gestorben, sagte die Gesundheitsministerin der Provinz, Nomagugu Simelane-Zulu, am Mittwoch. Die Zahlen gelten als vorläufig, denn zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Der Sturm gilt als die schlimmste in Südafrika aufgezeichnete Unwetterkatastrophe. Die Bergungsarbeiten sind schwierig, zahlreiche Verkehrswege blockiert (Foto). (dpa/jW)