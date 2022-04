Regierung kürzt die Rente

Ute Grabowsky/imago images/photothek Ein Leben lang schuften und dann jeden Groschen umdrehen – ist das Würde im Alter?

Die Bundesregierung hat am Mittwoch die Anhebung des gesetzlichen Rentenniveaus beschlossen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellte zufrieden fest: »Die gesetzliche Rente funktioniert trotz der Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, sehr gut.«

Sozialverbände und Gewerkschaften kritisierten, die Anhebung werde von den derzeitigen Preissteigerungen aufgefressen. Die geplante Rentenerhöhung von etwa 5,3 Prozent in Westdeutschland und 6,1 Prozent in Ostdeutschland »darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Rentnerinnen und Rentner in Westdeutschland 2021 eine Nullrunde und in Ostdeutschland nur eine geringe Erhöhung hatten«, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Mittwoch.

Die Renten werden jedes Jahr zum 1. Juli abhängig von der Lohnentwicklung angepasst. Bei sinkenden Löhnen wird durch die geltende Rentengarantie verhindert, dass die Altersbezüge ebenfalls sinken. Im schlimmsten Fall kommt es zu Nullrunden wie im vergangenen Jahr. Der sogenannte Nachholfaktor soll bei wieder steigenden Löhnen diese verhinderte Rentenkürzung rechnerisch ausgleichen, Rentenanstiege fallen damit geringer aus. Die »große Koalition« hatte den Nachholfaktor ausgesetzt, nun wird er wieder in Kraft gesetzt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nannte den Schritt einen »schweren handwerklichen Fehler«. Die Regierung koppele die Renten damit dauerhaft von der Entwicklung der Löhne ab, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. »Für heutige wie künftige Generationen bedeutet das real eine Rentenkürzung.« Ohne den Nachholfaktor wäre die Rentenerhöhung in diesem Sommer höher ausgefallen. Die Kapitalseite zeigte sich zufrieden. Die Maßnahme sei »ein wichtiger Beitrag zur finanziellen Stabilisierung der Rentenversicherung«, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter. Auf Dauer seien »Renten, die wie in diesem Jahr deutlich stärker steigen als die Löhne, auf Dauer aber nicht bezahlbar«.