Inseln des Faschismus

Jens Büttner/dpa/lmv Blubokitsch in Jamel bei Wismar (3.8.2012)

Die Versuche von Faschisten, sich durch Siedlungsprojekte eigene Rückzugsräume zu schaffen, reißen nicht ab. Sie sind daher auch immer wieder Gegenstand antifaschistischer Publikationen. Solche Bestrebungen würden zuletzt »konkreter realisiert werden«, erscheint es der Redaktion des Antifaschistischen Infoblatts (AIB), wie sie im Editorial der vorliegenden Ausgabe Nummer 134 schreibt. Den »rechten Siedlungsträumen« ist das Titelthema gewidmet. Dabei zeichne sich »das Bild verschiedener Inseln für verschiedene Zielgruppen« ab. Gemeinsame Strategien oder koordiniertes Vorgehen sei nicht erkennbar, so die AIB-Redaktion, »und wäre vermutlich auch schwer realisierbar«.

Die ideologische Ansprache potentieller Siedlerfamilien betont, wie das von Timo Büchner beleuchtete »Netzwerk Landraum« beispielhaft zeigt, häufig die Abgrenzung vom Leben in der Stadt – als Chiffre für die Moderne – und die Hinwendung zum völkisch verklärten Landleben, gern auch gepaart mit Esoterik und Rassismus. Hinter dem »Landraum«-Projekt stecke die neurechte Kampagne »Ein Prozent für unser Land« aus dem Umfeld des Chefideologen Götz Kubitschek. Finanziert werden sollten die Siedlungen hier wie auch bei ähnlichen Vorhaben durch »Investoren« oder Spenden. Sich auf eine Zwischenbilanz des Projektes berufend, kann Büchner nur Zahlen von Ende 2017 nennen. Den Erfolg von »Landraum« wertet er als »bescheiden«. Im Sommer 2019 sei sodann mit »Landleben19« in Oybin ein neues Vorhaben angekündigt worden. Auch hierfür suchten demnach »Ein Prozent«-Leute nach Finanziers zum Immobilienerwerb.

Mit Blick auf Mitteldeutschland findet sich im vorliegenden Heft zum einen der Nachdruck des Beitrags von Johannes Grunert zur Initiative »Zusammenrücken in Mitteldeutschland« aus dem Lotta-Heft Nummer 85. Zum anderen klärt das antifaschistische Projekt »Sachsen-Anhalt rechtsaußen« über das völkische Siedlungsprojekt des »Weda Elysia«-Netzwerks im Harz auf. Die dem »Anastasia«-Spektrum zugeordnete Gruppierung profiliere sich demnach vor allem durch völkische Kulturarbeit sowie den (Wieder-)Aufbau von Gebäuden. Der Beitrag konzentriert sich jedoch vor allem auf die Akteure sowie deren Verbindungen in andere Szenen und weniger auf die ökonomischen Grundlagen jenes Vorhabens.

In diesem Sinne erhellender sind die von Ulli Jentsch gesammelten Informationen über deutsche Neusiedler auf der kanadischen Halbinsel Cape Breton. Die dortige »weitgehend naturbelassene« Landschaft biete die Aussicht, »sich den Traum eines autarken Lebens zu verwirklichen«. Jene »antimodernen Wunschvorstellungen« würden durch »rechte Geschäftsleute gezielt befeuert«. Coronapandemie und globale Krisen führten Jentsch zufolge vor Ort zu »stark überhitzten« Preisen für die »wenig oder gar nicht« entwickelten Grundstücke. So hätten Immobilienfirmen ein »einträgliches Geschäftsmodell« gefunden, darunter die eines eingewanderten Finanzfachwirts aus der BRD. Der öffentliche Druck auf jenen rechten »Landerschließer« habe 2020 schließlich zugenommen, als seine neonazistische Ideologie bekannter wurde.

Lesenswert sind darüber hinaus der Beitrag von Ute Löhning über die berüchtigte Sektensiedlung »Colonia Dignidad« in Chile und ihre Verstrickungen in die faschistische Pinochet-Diktatur, Max Böhnels Bericht über rassistische Siedlungsprojekte in den USA sowie der von Klaus E. Lehmann ins Deutsche übersetzte Beitrag von Adrián Fernández zu ultrarechten Kolonien in Paraguay.