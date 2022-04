Nonstop Nonsens

Unter dem Motto »Geist mit Humor« will der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden (86) das Publikum in seinem neuen Theater unterhalten. Mit dem Premierenstück »Gottes Lebenslauf« wird die Bühne am 4. September in die erste Spielzeit gehen. Das Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche in seiner Geburtsstadt Dessau sei für ihn ein Herzensprojekt, sagte Hallervorden, der in Berlin bereits zwei Bühnen betreibt. (dpa/jW)