Potential für Post-Ost

imago/Forum Nowa Huta (die »neue Hütte«) bei Krakow im Januar 1958

Eisenhüttenstadt, auch »Hütte« genannt, sorgt meist mit Negativschlagzeilen für Aufmerksamkeit: soziale Armut, steigender Rechtsruck, Wegzug vieler überwiegend junger Menschen, um nur einige Brennpunktthemen zu nennen. »Zulauf von Flüchtlingen als Herausforderung« hieß es beispielsweise im Tagesspiegel (21.10.2021) in bezug auf die seit 1992 existierende Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. »Anpassungsprobleme einer Stahlregion nach der Wiedervereinigung« deklariert das Social Science Open Access Repository (kurz: ­SSOAR), weil nach der »Wende« das Stahlwerk größtenteils geschlossen wurde und damit Tausende ihre Arbeitsplätze verloren. Eine Entwicklung, die sich in Zeiten von Klimawandel und fehlender umweltfreundlicher Alternativen zum Eisenerz auch weiterhin verschärft.

Mit der Wiedervereinigung bilden die Umbruchjahre 1989/90 den Ausgangspunkt für die Sonderausstellung »Ohne Ende Anfang. Zur Transformation der sozialistischen Stadt« im Museum Utopie und Alltag. Dabei geht es aber nicht nur um die traurig anmutende Geschichte eines vor 70 Jahren als sozialistische Planstadt gegründeten Ortes, der einst durch das Stahlwerk florierte und vor dem seit der Abwicklung der DDR alle davonzulaufen scheinen.

Es geht auch um das Potential postsozialistischer Städte wie Eisenhüttenstadt: Welche utopischen Modelle kann man mit soviel Leerstand realisieren? Welche Art von Neustart ist möglich und sogar realistisch? Die Bevölkerungszahl hat sich seit 1989 halbiert, Tendenz sinkend. Eine Statistik, die als Horrornachricht gelesen werden kann, aber auch Aktionsspielräume eröffnet. Anhand von städtebaulichen Plänen, Modellen, Fotografien von damals und heute, begleitet von der Installation »DDR Noir« der Künstlerin Henrike Naumann, informiert die Ausstellung über die Geschichte der Stadt und lädt zu Gedankenspielen über die Zukunft ein.

Als Vergleichsbeispiele dienen zwei weitere in der Stalin-Ära komplett neu errichtete Arbeits- und Wohnstädte: Nowa Huta und Schwedt. Erstere liegt bei Krakau und wurde 1949 als Standort eines Eisenhüttenkombinats gegründet, woher auch der Name Nowa Huta (»neue Hütte«) stammt. Schwedt, an der polnischen Grenze im Nordosten Brandenburgs gelegen, wurde ab 1960 mit Plattenbauquartieren zur Industriestadt ausgebaut. Im Gegensatz zu Eisenhüttenstadt hat Schwedt es mit Hilfe verschiedener Städteumbauprojekte und Förderprogramme wie »Stadtumbau Ost« oder »Soziale Stadt« geschafft, das Image wieder aufzupolieren und die Stadt sowohl für Anwohner und Anwohnerinnen als auch für so manche, denen das Berliner Großstadtleben keine Erfüllung mehr garantiert, attraktiver zu machen

Abgesehen von der Sonderausstellung »Ohne Ende Anfang« vereint das Museum Utopie und Alltag das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt und das Kunstarchiv Beeskow, was auch in der Dauerausstellung über Alltagskultur und Kunst in der DDR deutlich wird. Außerdem können Besucherinnen und Besucher regelmäßig an ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen teilnehmen. Im September gab es beispielsweise eine Buchvorstellung »Architekturführer Eisenhüttenstadt« mit dem Autor Martin Maleschka, einem gebürtigen Eisenhüttenstädter, der trotz aller Widrigkeiten der Stadt treu geblieben ist. Außerdem kann man im April und Mai unter anderem bei einer vom Museum organisierten Stadtführung oder der Gesprächsrunde »Zukünfte für Eisenhüttenstadt« mitmachen.

Wer sich bisher nicht ausgiebig mit Bauplanung und Stadtentwicklung auseinandergesetzt hat, ist anfangs vielleicht irritiert von den vielen Städtebaumodellen, da die Sonderausstellung auf den ersten Blick sehr technisch anmutet. Mit ausreichend Zeit, um sich das Infomaterial zu Gemüte zu führen und den Audioaufnahmen von Anwohnerinnen und Anwohnern zu lauschen, die ihre eigenen Erfahrungen, Sorgen und Perspektiven über das Leben in Eisenhüttenstadt teilen, sind die vier Euro (ermäßigt zwei) in jedem Fall gut investiert. Auch weil die Stadt an sich einschließlich des Weges zum Museum im Kontext mit der Sonderausstellung einen guten Eindruck vermittelt, wie es sich anfühlen muss, an einem Ort zu leben, der soziale Baustelle und Hoffnungsträger zugleich ist.