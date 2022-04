Alternativen gesucht

IMAGO/Xinhua Da der Haussegen mit Spanien schiefhängt, macht Algerien jetzt lieber mit Italien Geschäfte (Premier Draghi zu Besuch bei Präsident Tebboune, r., 11.4.2022)

Italien will künftig mehr Erdgas aus Algerien beziehen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag berichtete, unterzeichnteten Ministerpräsident Mario Draghi und Außenminister Luigi Di Maio am Montag in Algier ein entsprechendes Kooperationsabkommen für Energie und Gas. Demnach habe der durch den Vorstandsvorsitzenden Claudio De Scalzi vertretene staatliche Erdöl- und Energieversorgungskonzern (ENI) mit dem staatlichen algerischen Mineralölkonzern Sonatrach vereinbart, Gaslieferungen nach Italien auf »bis zu neun Milliarden Kubikmeter« zu erhöhen. »Italien verringert damit die Abhängigkeit von russischem Gas«, erklärte Draghi dazu nach einem Treffen mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune. Die Vereinbarung sei »eine wichtige Antwort auf den Einmarsch in die Ukraine«. Italien und Algerien wollten »die Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen verstärken«. Zudem werde auf das Treffen der vierte Regierungsgipfel am 18. und 19. Juli in Algier folgen. Italien sei bereit, »mit Algerien zusammenzuarbeiten, um erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff zu entwickeln«, um die »Energiewende zu beschleunigen«. Mit den Abkommen möchte die Regierung, wie Draghi beteuerte, »Bürger und Unternehmen vor den Folgen des Konflikts schützen«.

Der wirtschaftserfahrene frühere EZB-Chef Draghi hatte noch im März eingeräumt, dass die Sanktionen gegen Russland schwere Auswirkungen auf Unternehmen und »vor allem auf die Aufrechterhaltung ihrer Produktion haben« würden. Angesichts des Risikos, das dem Wirtschaftssystem »ein Protektionismus aufgedrängt« werden könnte, hatte er appelliert, die Ukraine und Russland sollten miteinander sprechen. Er ist offensichtlich inzwischen von Brüssel auf Linie gebracht worden.

Ob das Gasabkommen die mit den Sanktionen auch in Italien ausgelöste Energiekrise mildern geschweige denn lösen wird, ist mehr als fraglich. Der ebenfalls in Algier weilende Minister für ökologischen Wandel, Roberto Cingolani, vermerkte zurückhaltend, von den von Algerien zugesagten neun Milliarden Kubikmetern Gas würden drei Milliarden sofort geliefert, erst 2023 sollten sechs Milliarden Kubikmeter folgen.

Zumindest was Gas betrifft sind führende Wirtschaftskreise nicht bereit, die von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen mitzutragen. Selbst Carlo Bonomi, Präsident des Industriellenverbandes Confindustria, äußerte am Dienstag bei einer Anhörung zum Haushalt der italienischen Regierung Befürchtungen, die Auswirkungen der Sanktionen könnten die italienische Industrieproduktion zum Erliegen bringen. Diese erlitt im ersten Quartal des Jahres einen Rückgang um 2,9 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2021. Infolge der explodierenden Rohstoff- und Energiekosten mussten 16 Prozent aller Unternehmen die Produktion bereits reduzieren oder ganz einstellten. 30 Prozent drohe das gleiche Schicksal. In Russland habe die Einhaltung der Sanktionen zur Schließung von 447 italienischen Unternehmen, »die einen Umsatz von 7,4 Milliarden eingefahren haben«, geführt. Deren Anlagenbestand betrage über elf Milliarden Euro.

In seiner Regierung hat Draghi Mühe, die Proteste gegen seine Waffenlieferungen an die Ukraine und die Erhöhung der Militärausgaben im Zaum zu halten. Sein Amtsvorgänger und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte, warnte in La Repubblica vor der Gefahr eines »hemmungslosen Wettrüstens« der westlichen Länder. Man müsse sich davor hüten, die Beendigung des Konflikts hinauszuzögern »in der Hoffnung, Russland zu bezwingen«, erklärte Conte. Er zeigte sich besorgt, »ein Atlantismus alter Prägung mit Bekenntnischarakter« könne sich mit großem Schaden für Italien und Europa breitmachen. Auch Expremier Silvio Berlusconi, dessen faschistische Forza Italia in der Regierung sitzt, wies ein Embargo für russisches Gas zurück. Matteo Salvini, Chef der faschistischen Lega, bremst bei Waffenlieferungen und ist im Interesse seiner Unternehmerklientel gegen harte Russland-Sanktionen.