Fossile Falle

Sina Schuldt/dpa Das Terminal an der Elbe soll bis 2026 fertiggestellt werden

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben nicht nur die Lobbyisten der Rüstungsindustrie Oberwasser, sondern auch die Anhänger fossiler Energieträger. In der LNG-Branche – LNG ist das englische Kürzel für Flüssiggas – sei so etwas wie »Goldgräberstimmung« ausgebrochen, konstatierte Sascha Boden von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) am Freitag bei einer Protestaktion in Hamburg. Wie zur Bestätigung seiner Worte, liefen am Dienstag gleich zwei Landesminister – Bernd Althusmann (CDU, Wirtschaft) und Olaf Lies (SPD, Umwelt) – im niedersächsischen Stade auf, um zu zeigen, dass sie ein Herz für LNG-Terminals haben und beim Aufbau der Infrastruktur auf die Tube drücken.

Bisher fehlen in der BRD Anlandeterminals für das Flüssiggas, das angesichts des politisch gewollten Verzichts auf Gasimporte aus Russland derzeit als Allheilmittel gepriesen wird. In Stade soll ein solches Terminal entstehen. Das Betreiberkonsortium Hanseatic Energy Hub (HEH) hat laut dpa am Montag den Genehmigungsantrag bei den Behörden eingereicht. Das Terminal an der Elbe soll bis 2026 in unmittelbarer Nachbarschaft des US-Chemiekonzern Dow im Industriepark Stade entstehen und in der Endstufe über eine »Regasifizierungskapazität« von 13,3 Milliarden Kubikmetern pro Jahr verfügen. Die Geamtinvestitionskosten belaufen sich inklusive Hafenanlage auf rund eine Milliarde Euro.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag sicherten die Minister HEH diensteifrig ein schnellstmögliches Genehmigungsverfahren zu. »Es muss jetzt schnell gehen«, dekretierte Lies. Nach den Worten von Althusmann sollen seitens der öffentlichen Gesellschaft »Niedersachsen Ports« in den kommenden Jahren Mittel in Höhevon 200 Millionen Euro für Planung und Vorbereitung für das Projekt Stade sowie den zweiten geplanten LNG-Terminalstandort Wilhelmshaven zur Verfügung gestellt werden. Der US-Chemieunterkonzern Dow ist unterdessen als neuer Minderheitsgesellschafter bei HEH eingestiegen.

Die Präsidentin und Generalmanagerin für Dow Deutschland, Österreich und die Schweiz, Katja Wodjereck, bezeichnete das Terminal als wichtige Brückentechnologie und Baustein der Energiewende. Klaren Widerspruch erntete die Managerin dafür von Lucas Schäfer, Geschäftsführer beim BUND Hamburg. »Beim Neubau eines LNG-Terminals von einer Brückentechnologie für die Energiewende zu sprechen ist aus gleich zwei Gründen schlicht falsch«, erklärte Schäfer am Dienstag gegenüber jW. Erstens sei der LNG-Weltmarkt dominiert von Frackinggas und daher »ökologisch hochgradig gefährlich und inakzeptabel«. Zweitens sei die Verfügbarkeit von LNG ökonomisch bereits jetzt stark umkämpft.

Auch Sascha Boden, der bei der DUH Referent für Energie und Klimaschutz ist, betonte gegenüber jW, das Terminal werde »nach wie vor weder klimapolitisch noch ökonomisch gebraucht«. Es bleibe trotz aller Bekundungen der Industrie »ein rein fossiles Projekt, das im Rahmen der so nötigen Energiewende keine sinnvolle Rolle spielen kann«. Statt dessen drohe Deutschland mit Stade und »dem Wildwuchs an LNG-Projekten an anderen Orten« in die nächste »fossile Falle« zu rennen.

Das sieht auch Ronja Heise so, Fachreferentin Energie bei der Umweltorganisation Robin Wood. »Das geplante LNG-Terminal in Stade missachtet Klimagerechtigkeit, Naturschutz und die Sicherheit der lokalen Bevölkerung zugunsten von wirtschaftlichen Profiten«, erklärte sie gegenüber jW. Ein Terminal, das mit einem »enormen Investitionsvolumen« gebaut werde und ab 2026 Flüssiggas importieren soll, werde »uns über Jahrzehnte in fossiler Abhängigkeit halten«.