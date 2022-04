Die Krise kann kommen

Alexey Malgavko/REUTERS Mit Öl beladene Eisenbahnwaggons in Omsk, 1. Mai 2020

Wer ernst machen will, muss vorsorgen. Mit einer Neuerung des Energiesicherungsgesetzes will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) die Folgen des von ihm selbst geforderten Energieembargos gegen Russland auffangen. Nach einem Gesetzentwurf, über den dpa am Dienstag berichtete, sollen Unternehmen, die kritische Energieinfrastruktur betreiben, unter eine Treuhandverwaltung gestellt oder im Extremfall auch enteignet werden können. Zweiteres sieht das Gesetz bereits vor. Demnach soll dies möglich werden, sollte Versorgungssicherheit drohen oder die Gefahr bestehen, dass ein entsprechendes Unternehmen seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Der Entwurf wurde am Dienstag ressortintern beraten, eine Entscheidung lag bis jW-Redaktionsschluss nicht vor.

Noch ist die Versorgung gesichert, denn die EU-Staaten konnten sich auf ein Ölembargo gegen Russland vorerst nicht einigen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Montag abend nach einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, man habe eine allgemeine Diskussion geführt, Sanktionen gegen Öl und Gas seien aber bislang nicht vom Tisch. Die beiden Energieträger müssten jedoch unterschieden werden, und man solle mit Öl beginnen. Gegenüber Gas sei die Rechnung für Ölimporte im vergangenen Jahr viermal so hoch gewesen. Die EU-Staaten hatten am Freitag im Zuge weiterer Sanktionen bereits ein Importverbot für russische Kohle beschlossen. Bisher haben die USA, Australien und Kanada den Handel mit Öl aus Russland bereits verboten.

Ein Ölembargo ließe sich womöglich nicht ausgleichen, denn die Gemeinschaft Erdölexportierender Länder (OPEC) wird einen etwaigen Ausfall russischer Ölproduktion in Folge von Sanktionen nicht ersetzen. Der Generalsekretär des Ölkartells, Mohammed Barkindo, hatte laut Reuters auf einem Treffen mit EU-Vertretern erklärt, die Versorgungslücke im Falle eines Embargos könne mehr als sieben Millionen Barrel pro Tag an Öl und anderen Flüssigexporten erreichen. Angesichts der aktuellen Nachfrageprognosen wäre es »nahezu unmöglich«, einen Verlust in dieser Größenordnung zu ersetzen. Forderungen der USA und der Internationalen Energieagentur, ihre Förderung zu erhöhen, hat die OPEC demnach zurückgewiesen.