Anstehen für Sprit

Dinuka Liyanawatte/REUTERS

In Sri Lankas Hauptstadt Colombo wie im ganzen Land mangelt es an Brennstoff, Lebensmitteln, Medikamenten, Benzin. Das Geld für Importe fehlt. Am Dienstag kündigte der Inselstaat an, seine Auslandsschulden in Höhe von 51 Milliarden US-Dollar nicht begleichen zu können. Mit dem Internationalen Währungsfonds spricht die Regierung derweil über eine Restrukturierung der Schulden in Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen Programmen des IWF, berichtete tagesschau.de. Ein Ausweg aus der Wirtschaftskrise dürfte auch das nicht sein. Schon gar nicht für die Lohnabhängigen. (jW)