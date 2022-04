Hoffnungslos, aber nicht ernst

Jonathon Cliff/2020 DOALM Ontario Inc./Films DOALM Absurdes Geschehen: Schwankende Gestalten nähern sich mal wieder

Im Sommer des Jahres 1977 nahm Leonard Cohen sein wahnsinnigstes (und möglicherweise kostbarstes) Album auf. Wahnsinnig deshalb, weil Cohens schlimmste Drogenphase einen lyrischen Nebel aus Rotwein, Tequila, Methaqualon (»Quaaludes«) und Verzweiflungskoitus verursachte. Wahnsinnig deshalb, weil eine riesige Studioband, bombastische Frauenchöre und Bläserarrangements seine sonst so leisen Lieder überformten. Wahnsinnig deshalb, weil die Omnipräsenz geladener Schusswaffen beim Aufnahmeprozess eine wesentliche Rolle spielte. Wahnsinnig deshalb, weil der zwei Jahrzehnte später (2009) verurteilte Mörder, – der »diabolische Verrückte«, so die Staatsanwaltschaft –, Phil Spector, das Werk produzierte. »Death of a Ladies’ Man« hat in Cohens Œuvre eine Sonderstellung: Es stellt den genialischen Songwriter musikalisch in den Hintergrund, während es den Charakter Cohens in seiner heikelsten Lebensphase auf absurde Weise ausstellt.

»Death of a Ladies’ Man« heißt nun auch ein kanadischer Kinofilm, der das Wesentliche des Albums eigentlich gut verstanden hat. Es geht um Chimären und Halluzinationen, die sich um einen vermeintlich großen Mann bilden. Im Film von Regisseur Matthew Bisson­nette heißt der Protagonist Samuel O’Shea (Gabriel Byrne). Er lebt in Montreal und lehrt auf dem College englische Literatur. Zu Beginn gleich eine erste Entzauberung: Der alte Weiberheld wird betrogen. Er erwischt seine deutlich jüngere Ehefrau beim Seitensprung im heimischen Bett in flagranti. Wohl oder übel bedeutet das die nächste Scheidung. Mehrere Ehen und zwei Kinder gibt es eh schon, alle mehr oder weniger gescheitert. Der Sohn (Antoine Olivier Pilon) ist nicht der hellste, spielt Eishockey und ist schwul. Die Tochter (Karelle Tremblay) macht dämliche, aber blutige Kunstperformanzen und wird dabei heroinsüchtig. Soweit, so gut.

Hat der Zuschauer die Tragikomödie des altes Akademikers erst einmal angenommen, gibt es für ihn nicht mehr viel zu erfahren. Der Mann säuft halt und hat irgendwelche Halluzinationen. Die gehen von Ballett tanzenden Eishockeyspielern bis hin zu Tigerköpfen auf Menschenhälsen und enden in der Illusion einer ganzen Frau mitsamt romantischem Abenteuer. Im Hintergrund läuft Cohen, aber nur ein Song aus dem titelgebenden Album, nämlich »Memories« – und der gleich am Anfang. Es könnten auch Simon & Garfunkel laufen oder die Beatles, aber die wären wohl in Kanada weniger zu Hause und überhaupt nicht so dekorativ wehmütig wie die Hymnen des verstorbenen Nichtnobelpreisträgers. »Hallelujah« muss selbstredend auch vom Leder gewichst werden.

Um was geht es hier? Um einen Hirntumor, um Alkoholismus, um pittoreske Ansichten von Montreal? Alle Figuren bleiben völlig unkontextualisiert in der Anlage ihrer überzeichneten Eigenschaften. Irgendwas über – wir hatten es nach fünf Minuten bereits verstanden – das Scheitern eines exzessiven Lebens. Müde, pathetische Dialoge zwischen Samuel und dem Geist seines toten Vaters (Brian Gleeson) am Wohnzimmertisch ziehen sich in die Länge. Jeder Satz vom Halluzinierenden zur Halluzination bemüht sich doppelt und dreifach die Absurdität des Geschehens zu unterstreichen. Selbstverständlich benötigt es, sozusagen als Sahnehäubchen des omnipräsenten »comic relief« auch noch eine Tanzeinlage. Vor der Backsteinkirche führen die Anonymen Alkoholiker eine halbwegs nüchterne Choreographie auf.

Wo ist sie denn, die wirkliche Tragödie der Sufffickerei? Wo man doch schon einen sterbenden Stenz als Protagonisten hat, der sich sein Leben lang in Poesie oder zwischen Schenkel flüchtete, könnte man doch ein, zwei Verse aus Cohens Lyrik umsetzen. Wahres Scheitern aber funktioniert nicht als Stoff der seichten Abendunterhaltung. Matthew Bissonnette schämt sich nicht fürs Pathos, wohl aber für die Ernsthaftigkeit der Depression. Im Gegensatz zu ­Cohen will er seinem Publikum die ganze Härte des Wahnsinns nicht zumuten und scheitert so an der Bewunderung für den Meister. Fans schreiben selten gute Nachrufe.