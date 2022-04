Schlappe für Linke

Francois Mori/AP/dpa Wie schon 2017 kommt es zur Stichwahl zwischen Macron und Le Pen

Das angekündigte Desaster ist eingetroffen: Die extreme Rechte hat sich am Sonntag nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich für die Stichwahl am 24. April qualifiziert. Marine Le Pen, die Führerin des faschistischen Rassemblement National (RN), landete mit 23,15 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Platz zwei knapp vor dem linken Kandidaten Jean-Luc Mélenchon (21,95 Prozen) von La France insoumise (LFI). Amtsinhaber Emmanuel Macron erreichte mit 27,84 Prozent wie erwartet den ersten Platz. Weit abgeschlagen auf Platz vier landete der Ultrarechte Éric Zemmour (7,07 Prozent), die bürgerliche Rechte mit ihrer Kandidatin Valérie Pécresse erzielte ihr historisch schlechtestes Ergebnis (4,78 Prozent) und lag etwa gleich auf mit dem Grünen Yannick Jadot (4,63 Prozent). Auf Fabien Roussel von der Kommunistischen Partei (PCF) entfielen 2,28 Prozent der abgegebenen Stimmen, die Sozialdemokraten (PS) mit Anne Hidalgo stürzten mit nur 1,74 Prozent in die Bedeutungslosigkeit. Die Wahlbeteiligung war mit 74 Prozent nach 2002 die zweitniedrigste in der Geschichte der fünften Republik. Das mit Abstand wichtigste Kriterium für die Wahl des Kandidaten war laut Umfragen in diesem Jahr das Thema Kaufkraft.

Bürgerliche Mitte droht Ruin

Der Absturz des PS und der konservativen Partei Les Républicains (LR) zugunsten von Macron ist eine der wichtigsten Lektionen des Wahlabends. Zum Vergleich: Man stelle sich vor, in der BRD würden SPD und CDU verschwinden. Der PS kam schon 2017 nach fünf Jahren François Hollande auf lediglich 6,36 Prozent und LR noch auf 20,01 Prozent; nun liegen beide Parteien unter fünf Prozent – den traditionellen Vertretern der bürgerlichen Mitte droht damit der Existenzverlust. PS-Senator Patrick Kanner gab noch am Sonntag abend im französischen TV zu, die finanzielle Situation der Partei sei »sehr besorgniserregend«. LR-Frau ­Pécresse bat am Montag um Spenden: »Ich brauche dringend eure Hilfe, um die Wahlkampfkosten zu decken, es geht um das Überleben der Républicains«. Auch sie persönlich sei in einer schweren Position, nachdem sie fünf Millionen Euro Schulden für den Wahlkampf aufgenommen habe. In einer ähnlichen Lage befinden sich die Grünen, die bereits am Sonntag ein Crowdfunding gestartet haben. Landet man in Frankreich unter der Fünf-Prozent-Schwelle, werden die Wahlkampfkosten praktisch nicht erstattet – Grüne, PS oder LR waren sich sicher gewesen, diese Schwelle zu knacken.

Zustimmung für Mélenchon

Die andere wichtige Lektion des ersten Wahlgangs ist das sehr gute Abschneiden von Mélenchon. In den Überseegebieten Guadeloupe, Guyana und Martinique erhielt er jeweils mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auch in Saint-Barthélémy/Saint-Martin (28,1 Prozent), Saint-Pierre/Miquelon (40,9 Prozent) und La Réunion (40,3 Prozent) landete Mélenchon auf Platz eins. Ebenfalls punkten konnte der LFI-Mann bei den jungen Wählern. In der Altersklasse 18 bis 24 Jahre erhielt er 31 Prozent, bei den 25 bis 34jährigen sogar 34 Prozent. Auch bei Angestellten, Arbeitern, und Geringverdienern konnte Mélenchon gute Ergebnisse erzielen, blieb hier jedoch knapp hinter Le Pen. Für den Einzug in die Stichwahl haben Mélenchon rund 400.000 Stimmen gefehlt. Hätte sich die Kommunistische Partei wie 2012 und 2017 hinter Mélenchon gestellt, wäre er sehr wahrscheinlich in die Stichwahl gegen Macron gekommen. Der LFI-Mann hat sich mehr denn je als Führungsfigur der Linken in Frankreich durchgesetzt, ob und wie der inzwischen 70jährige weitermacht, bleibt allerdings offen.