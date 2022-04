Österreichs Kanzler in Moskau

Dragan Tatic/BKA/APA/dpa Karl Nehammer in der österreichischen Botschaft vor seinem Treffen mit Wladimir Putin (Moskau, 11.4.2022)

Der österreichische Kanzler Karl Nehammer ist am Montag zu einem rund einstündigen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zusammengetroffen. »Das Hauptthema ist die Lage der Dinge um die Ukraine. Auf der anderen Seite lässt sich eine Erörterung der Gasangelegenheiten auch nicht ausschließen, weil das Thema für die österreichische Seite ziemlich aktuell ist«, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow im Vorfeld. Es seien aber weder Bilder vom Auftakt des Treffens noch Informationen für die Medien von russischer Seite im Anschluss geplant. Am Abend wollte sich Nehammer vor Journalisten äußern, in einer ersten Mitteilung hieß es: »Das Gespräch mit Präsident Putin war sehr direkt, offen und hart.«

Nehammer war der erste Regierungschef eines EU-Landes, der von Putin seit Russlands Einmarsch in die Ukrai­ne vor gut sechs Wochen empfangen wurde. Österreich als neutrales Land, das nicht der NATO angehört, sieht sich gern in der Rolle des Brückenbauers. Daneben sollte es in dem Gespräch um Energiefragen gehen, Österreich bezieht 80 Prozent seines Gases aus Russland. Die wichtigste Botschaft des Bundeskanzlers an den russischen Präsidenten sei gewesen, dass dieser Krieg aufhören müsse, denn im Krieg gebe es auf beiden Seiten nur Verlierer, so das Kanzleramt.

Die ukrainische Regierung erwartet derweil eine russische Offensive in den Regionen Donezk und Lugansk im Donbass. In der dortigen Hafenstadt Mariupol sprachen die am Ort verbliebenen ukrainischen Streitkräfte am Montag von einer »letzten Schlacht« – »da die Munition zur Neige geht«, wie die 36. Marinebrigade auf Facebook schrieb. »Niemand will mehr mit uns kommunizieren, weil wir abgeschrieben wurden«, erklärten die Soldaten weiter. Am Nachmittag meldeten russische Agenturen unter Berufung auf den Regierungschef der »Volksrepublik Donezk«, Denis Puschilin, der Hafen Mariupols sei unter Kontrolle der eigenen Streitkräfte. Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij sagte in einer Videobotschaft vor dem südkoreanischen Parlament, er gehe davon aus, dass »Zehntausende Bürger von Mariupol getötet« wurden. Er bat Südkorea um militärische Unterstützung, »von Flugzeugen bis zu Panzern«. Aus dem Verteidigungsministerium in Kiew hieß es: »Nach unseren Informationen hat der Feind seine Angriffsvorbereitungen im Osten fast abgeschlossen. Der Angriff wird sehr bald stattfinden.«