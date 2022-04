Grüne im Kriegsrausch

Thomas Koehler/photothek/imago images Die Grünen sind ein Hochrisikofall: Deutsche Außenministerin am 8. Februar beim Frontbesuch in der Ukraine

Am Mittwoch gab Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Devise aus: »Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen.« Am Freitag bekräftigte das der EU-Außenbeauftrage Josep Borrell. Am Wochenende und am Montag stellten sich in der Bundesrepublik die deutschen Grünen an die Spitze der Kampagne und forderten, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern.

So erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg am Montag: »Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allem schwere Waffen.« Sie begründete das mit »furchtbaren Bildern«. Bereits am Sonntag abend hatte sich der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestages, der Grünen-Politiker Anton Hofreiter, in der ZDF-Sendung »Berlin direkt« die Forderung des ­ukrainischen Außenministers Kuleba vom Donnerstag »Waffen, Waffen und nochmal Waffen« zu eigen gemacht. In diesem Sinn müsse sich die deutsche Politik ändern. Bisher sei aber aus der Bundesrepublik »zuwenig und zu spät« geliefert worden. Nach seiner Kenntnis stünden beim Rüstungskonzern Rheinmetall aber etwa 70 ausgemusterte »Marder«-Panzer. Er schlage vor, sofort 20 bis 30 Fahrzeuge dieses Typs aus Beständen der Bundeswehr zu exportieren und von Rheinmetall aufgearbeitete »Marder« in einer Art Ringtausch der deutschen Armee zu übergeben.

Ähnlich sprach sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin dafür aus, die ­Ukraine zügig mit zusätzlichen Waffenlieferungen zu unterstützen. Er gehe davon aus, dass ein russischer Großangriff im Osten der Ukraine bevorstehe. Habeck erklärte: »Worum es jetzt geht, ist, die Truppen zügig zu unterstützen und die Wehrfähigkeit, die Abwehrfähigkeit, die ja mit vielen Menschenleben bezahlt wird und mit einem großen Heldenmut durchgefochten wird, zu unterstützen.« Diese Verpflichtung sei die Bundesrepublik eingegangen, der müsse sie sich stellen und werde sich auch stellen. Es gehe darum, der Ukraine in einer »unmittelbaren Gefahrensituation« zu helfen. Die Bundesregierung habe aber aus gutem Grund verabredet, nicht über konkrete Waffengattungen oder Lieferwege zu reden.

Am Montag reagierte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview des russischen Senders Rossija 24 auf die Äußerungen Borrells, der Krieg werde auf dem Schlachtfeld entschieden, mit der Bemerkung, der EU-Außenbeauftragte ändere damit die »Spielregeln«. Zuvor sei die EU nicht als Militärblock in Erscheinung getreten. Die Äußerungen seien aggressiv und ein »ernsthafter Wendepunkt« in der Politik des Westens unter Führung der USA sowie ein Zeichen zunehmender Bösartigkeit. Der Westen habe aus der Ukraine einen »Brückenkopf zur endgültigen Niederschlagung Russlands und zur Unterwerfung Russlands unter das vom Westen aufgebaute globale System gemacht«, so Lawrow.

Die deutschen Grünen stehen mit ihren Forderungen Seite an Seite mit der Rüstungsindustrie. Am Montag zitierte das Handelsblatt Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger: »Der erste Leopard 1 könnte in sechs Wochen geliefert werden.« Voraussetzung dafür sei eine Zustimmung der Bundesregierung. Rheinmetall könnte bis zu 50 »Leopard 1«-Panzer exportieren, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Papperger. Es handle sich um Altbestände anderer Armeen, die gebrauchtes Gerät häufig an die Lieferanten zurückgäben.