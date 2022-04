Geflüchtete aus der Ukraine: Bund und Länder beraten Verteilung

Czarek Sokolowski/AP/dpa

Berlin. Die Ministerpräsidenten der Länder berieten am Donnerstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den Umgang mit der großen Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine. Es geht um »Registrierung, Unterbringung und natürlich auch die gemeinsame Finanzierung«, wie Scholz bereits am Mittwoch im Bundestag sagte. Um die Videokonferenz vorzubereiten, war eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die ihre Ergebnisse in der Sitzung vorstellen soll. Seit Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar sind bereits mehr als 300.000 Geflüchtete in Deutschland eingetroffen. Die genaue Zahl ist unbekannt, weil es keine Registrierungspflicht und keine festen Grenzkontrollen gibt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Zahl der Neuankömmlinge aus der Ukraine noch weiter steigen wird. (dpa/jW)