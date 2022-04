Meta plant neuen Anlauf für digitale Währung

AP Photo/Tony Avelar

San Francisco. Die Facebook-Muttergesellschaft Meta plant einem Medienbericht zufolge einen neuen Anlauf für die Einführung virtueller Währungen. Die Financial Times berichtete am Mittwoch, dass Meta für sein digitales »Metaversum« an einer hauseigenen Tauschwährung arbeitet. Anders als bei dem im Januar begrabenen Diem-Projekt soll die digitale Währung diesmal jedoch nicht auf der Blockchain-Technologie basieren. Eine Meta-Sprecherin teilte der Nachrichtenagentur AFP mit: »Wir denken ständig über neue Produkte für Nutzer, Unternehmen und Schöpfer nach.« Sie fügte hinzu: »Als Unternehmen konzentrieren wir uns auf den Aufbau des Metaversums, und dazu gehören auch die damit verbundenen Zahlungen und Finanzdienstleistungen.« Meta hatte seine Pläne für eine eigene Kryptowährung namens Diem aufgegeben, nachdem es dem Konzern nicht gelungen war, die Regulierungsbehörden zu überzeugen. (AFP/jW)