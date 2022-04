250 neue Soldaten an »Ostflanke« der NATO in Slowakei

Vostárek Josef/CTK/dpa Bereit machen für den Einsatz in der Slowakei: Ein Soldat im tschechischen Chrudim am Montag

Prag. Die Tschechische Republik hat 250 Fallschirmjäger für den Aufbau eines neuen NATO-

Gefechtsverbandes unter tschechischer Führung in die Slowakei entsandt. »Es

handelt sich um eine internationale NATO-Operation, um die Verteidigungskapazitäten der slowakischen Armee zu stärken«, sagte am Montag der designierte Chef der neuen Truppe, Oberst Tomas Unzeitig, über die Verlegung in das an die Ukraine grenzende Land. Der Verband soll sich aus insgesamt 2.100 Soldaten aus der BRD, den Niederlanden, Polen, der Slowakei, Slowenien und den USA zusammensetzen. »Die Hauptaufgabe der Mission besteht darin, die Bereitschaft, Entschlossenheit und Einheit der NATO-Mitglieder beim Schutz der territorialen Integrität des Bündnisses zu demonstrieren«, sagte Unzeitig. (AFP/jW)