Chile: Ex-Militärchef vorläufig festgenommen

Diego Martin/Agencia Uno/dpa

Santiago de Chile. In Chile ist der frühere Oberkommandierende des Heeres wegen Betrugsvorwürfen vorläufig festgenommen worden. Ricardo Martínez erschien am Freitag im Büro der Sonderermittlerin Romy Rutherford und verweigerte die Aussage zu den ihm zur Last gelegten Vergehen, wie der Radiosender Cooperativa berichtete. Daraufhin wurde der General vorläufig festgesetzt. Am Tag zuvor hatte Martínez Beschwerde beim Verfassungsgericht eingelegt, weil sein Anwalt nach chilenischem Militärrecht bei der Aussage vor der Untersuchungsrichterin nicht anwesend sein durfte. Im Zuge der Ermittlungen um Veruntreuung von öffentlichen Mitteln bei den Streitkräften war Martínez Anfang März kurz vor seiner turnusmäßigen Ablösung von seinem Amt zurückgetreten. Jahrelang sollen private Flugreisen ranghoher Offiziere in die USA aus dem Verteidigungsetat gezahlt und überhöhte Reisekosten abgerechnet worden sein. (dpa/jW)