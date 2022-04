Zu rot für Blut

Deutsches Panzermuseum Munster Vom Krieg geredet wird auf den 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche nicht viel

Munster in Niedersachsen ist einer der Orte, an die man nur per Zufall kommt. Oder mit dem Marschbefehl in der Tasche. Bei mir lag es an der Route zwischen zwei Vortragsterminen. Es ist eine Stadt in der Lüneburger Heide, größter Heeresstandort der Bundeswehr mit riesigen Truppenübungsplätzen drumherum, zu denen unbezeichnete Betonabzweigungen in den Wald führen; auffallend ist die Konzentration von Rehapraxen und Sanitätshäusern entlang der Hauptstraße. Ein Restaurant heißt »Deutsches Haus« seit der Zeit, als das für ein Unterscheidungsmerkmal gehalten wurde, das gleichnamige Kino daneben ist stillgelegt und kann für Partys gebucht werden.

Das Deutsche Panzermuseum in Munster wird weiträumig beworben. Schon Dutzende Kilometer entfernt, zwischen Wohnwagen, in denen Prostituierte auf Kunden warten, steht ein Schild am Rand der Bundesstraße, im selben offiziellen Design, in dem ansonsten der Weg zum Fried- oder Wertstoffhof gewiesen wird. Später treten Blechtafeln mit eigener Gestaltung hinzu: zwei parallele rostbraune Pfeilreihen, die wahrscheinlich Kettenspuren nachempfunden sind, unter dem Spruch »Geschichten aus Stahl«. Wer ihnen folgt, steht schließlich vor einem Komplex flacher Hallen; am Eingang ein Zitat ausgerechnet von Walter Benjamin: »Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg.« Den kleinen Unterschied zwischen Vom-Krieg-Reden, d. h. über ihn, seine Ursachen und Interessenten nachzudenken, und Kriegführen, um ihn zu gewinnen, soll man tunlichst übersehen. Und ob ihn der Spiegel-Kolumnist, der vorige Woche an das Motto erinnert hat, um ausgerechnet den linken Philosophen der Zwischenkriegszeit gegen die Friedensbewegung in Stellung zu bringen, kennt, darf man bezweifeln.

Vom Krieg geredet wird auf den 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche eigentlich auch nicht viel. Die Exponate sollen für sich sprechen. Vorweg eine militärhistorische Ableitung des Panzers aus den assyrischen Streitwagen als Waffe des Bewegungskrieges, die im Grunde gut materialistisch ist. Die Kommentierung der einzelnen Panzer ist vor allem technisch: Das Museum grenzt an die Panzertruppenschule der Bundeswehr an, und die meisten Besucher sind Soldaten in Uniform. Man sieht eine vermutlich ziemlich vollständige Parade dessen, was das deutsche Militär seit 1918 an Tanks (wie Panzer zuerst genannt wurden) hat über europäische Schlachtfelder rollen lassen.

Kritisiert wird schon auch: Viele der gezeigten Wehrmachtsgeräte – mit sorgfältig restaurierten Hakenkreuzen in den taktischen Abzeichen – seien »technische Improvisationen« gewesen, liest man. Wo dieser Vorwurf nicht greifen kann, wird dem »Tiger« sachlich bescheinigt, eine im Grunde antiquierte Konstruktion gewesen zu sein, zu schwer, zu langsam, zu treibstoffdurstig. Zum gleichzeitig entwickelten »Panther« liest man dagegen, er sei der wohl beste Panzer des Zweiten Weltkriegs neben dem T-34 gewesen. Auch spätere innovative militärtechnische Leistungen der Sowjetunion wie die Glattrohrkanone des aus Beständen der NVA ins Museum übernommenen T-62 werden dem fachmännischen – gibt es eigentlich schon Panzersoldatinnen? – Hauptpublikum nicht verschwiegen. Nicht einmal der oft fehlende Komfort für die Insassen der als »Gefechtsfeldtaxis« bezeichneten Schützenpanzer bleibt unerwähnt: Lärm, eindringende Abgase usw. Bei Fehlkonstruktionen wird auf die technischen Mängel hingewiesen, und mit den produzierten Stückzahlen multipliziert wird daraus auch eine Dokumentation der Verschwendung von Steuergeldern vor und nach 1945.

So läuft man zutraulich zwischen den Kolossen herum, die einen im Ernstfall zerquetscht hätten, es wird immer zeitgenössischer, ganz am Ende steht die Rekonstruktion eines Bundeswehr-Feldlagers in Afghanistan mit stilisiertem Ortsausgangsschild: »Kundus/Berlin 4.782 km«. Am Ende des Rundgangs eine Spielecke für Kinder, ein Museumscafé, weil sich das heute so gehört, ein Shop mit verschiedenen Bildbänden zur Militärtechnik und auf der Toilette ein Aushang mit – hier reden wir nicht vom, sondern wie im Krieg – barschen Aufforderungen: »Geld her« (es geht um Spenden), »Geschichten her« (Einsatzerlebnisse), »Kenntnisse her« (Aufruf zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Erhaltung der Exponate). Die »Hobbykommandanten« treffen sich laut Aushang einmal im Monat mit ihren »Mannschaften«. Unter dem Heck des »Panther« steht ein ehemaliger Mayonnaiseneimer mit einer roten Flüssigkeit drin. Zu rot für Blut.

Ach ja, und natürlich die Logos der üblichen Sponsoren aus der deutschen Kriegsindustrie: Rheinmetall, Diehl und wie sie alle heißen. Und eine selbstbewusste Schrifttafel: Der Panzer sei schon oft totgesagt worden, aber er werde weiterleben. Seine Insassen nicht zwangsläufig, seine Opfer erst recht nicht. Aus den aktuell angekündigten 100 Milliarden für die Aufrüstung werden wohl auch die heute noch 250 Panzer der Bundeswehr bald Geschwister bekommen.