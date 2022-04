Was mit Atmosphäre

Francesco Prandoni/ZUMA Press/imago Verspürte »Wut und Frust« über die russische Invasion in die Ukraine: David Gilmour

Man hätte natürlich wissen müssen, dass es keinen richtigen neuen Song von Pink Floyd geben kann. Pink Floyd gibt es schließlich seit, ja, wie lange schon nicht mehr? 1994 veröffentlichten die Briten zuletzt neue Musik, 2005 hatten sie ihren letzten gemeinsamen Auftritt in klassischer Besetzung: Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason, Rick Wright. Keyboarder Wright starb 2008, die Chance für eine gemeinsame Tour war damit im Grunde gegessen. »Der Gedanke an eine Wiedervereinigung sorgt bei mir für Schweißausbrüche«, sagte Gilmour 2014. »Ich bin älter geworden. Ich genieße mein Leben. Ich genieße die Musik, die ich mache, und da ist kein Platz für Pink Floyd.« Aus die Maus.

Wenn es gerade überall heißt, hey, Pink Floyd haben einen irren neuen Song am Start, muss man daher nicht gleich überschnappen vor Glück. Roger Waters ist nämlich sowieso nicht dabei, Wright längst mausetot. Die Presse geht trotzdem steil, nicht zuletzt weil das, was da als Pink-Floyd-Song (wer die Namensrechte hat, hat recht) unter dem Titel »Hey Hey Rise Up« pathosschwer durch die Gegend orgelt, ein Solidaritätssong für die Ukraine ist. Gilmours Band versteht ihn als Statement gegen die russische Aggression, das eingespielte Geld werde genutzt, um Geld für humanitäre Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu sammeln, erklärten die Musiker auf Twitter. In das Stück eingeflossen ist der schwer emotionalisierte Tenor von Andrij Chlywnjuk, Sänger der berühmten ukrainischen Gruppe Boombox. Ein ukrainisches Kampflied aus dem Ersten Weltkrieg darf er zum Besten geben, derweil die Band Pink-Floyd-artige Sachen mit viel Atmosphäre macht, nun ja. Gilmour hat eine ukrainische Schwiegertochter, kennengelernt haben er und Chlywnjuk, der allem Anschein nach mit einer Kriegsverletzung im Krankenhaus liegt, sich vor ein paar Jahren bei einem Solidaritätskonzert für die Maidan-Putschisten in London.

Für Gilmour ist die Sache eindeutig, er twitterte bereits am 24. Februar: »Putin muss weg.« Sein verhasster Exkollege Waters ist auch kein Fan des Ukraine-Krieges: Anfang März war ein Video von ihm erschienen, darin verurteilte er den russischen Angriff, ergänzte aber, dass Israel in Palästina Vergleichbares tue. Auf die neofaschistischen Kräfte in der Ukraine verwies er außerdem.