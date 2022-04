Russische Botschaft: Protestnote an Auswärtiges Amt

Berlin. Nach dem Angriff auf das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin in der Nacht zum Donnerstag hat die russische Botschaft eine Protestnote an das Auswärtige Amt gerichtet. Das gab sie am Donnerstag abend in einer Mitteilung bekannt. Die Note enthält die Forderung, die Schmierereien zu beseitigen, die Umstände des Vorfalls aufzuklären, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und »umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung solcher Ausschreitungen in Zukunft zu verhindern«. Die Botschaft erinnerte in diesem Zusammenhang an die Bestimmungen des Abkommens vom 16. Dezember 1992 zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Pflege von Kriegsgräbern. (jW)