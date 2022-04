Fredy Rodriguez/REUTERS

Tausende Taxifahrer haben am Donnerstag (Ortszeit) acht Stunden lang mehrere Straßen in Honduras’ Hauptstadt Tegucigalpa blockiert. Grund für die Aktion sind die hohen Kraftstoffpreise; die Fahrer fordern von der Regierung staatliche Subventionen. Die Protestaktion führte zu zahlreichen Staus, viele Bürger waren gezwungen, ihre Autos stehenzulassen und zu Fuß zu gehen, berichtete das Portal 24 News Recorder. Wie der Nationale Verkehrsrat, der die Fahrer vertritt, mitteilte, sollen die Blockaden auch in den nächsten Tagen weitergehen. (jW)