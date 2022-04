Wieder eine »Totschka«

Andriy Andriyenko/AP/dpa Vorwurf unterstrichen: »Für Kinder« steht auf russisch auf der »Totschka-U« (Kramatorsk, 8.4.2022)

Für Kiew und seine westlichen Verbündeten ist die Sache klar: Der Raketenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk am Freitag morgen ist ein weiteres russisches Kriegsverbrechen. Bei den Opfern handle es sich um 35 Erwachsene und vier Kinder, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit. Nach Angaben des Kramatorsker Bürgermeisters Olexander Hontscharenko warteten Tausende Menschen am Bahnhof der unter ukrainischer Kontrolle stehenden Stadt auf ihre Evakuierung aus der umkämpften Region Donezk – Bilder davon zirkulierten zuvor in sozialen Netzwerken. Nicht nur der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij machte Russland umgehend für die Attacke verantwortlich, auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte noch am Vormittag auf Twitter: »Ich verurteile aufs schärfste den wahllosen Angriff Russlands.« Zu diesem Zeitpunkt befand sich Borrell mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits auf dem Weg nach Kiew. In dem Vorort Butscha erklärte sie am Nachmittag, hier »haben wir gesehen, wie unsere Menschlichkeit zertrümmert wurde«. Ihr Besuch solle ein »deutliches Zeichen« an das tapfere ­ukrainische Volk sein, dass man an seiner Seite stehe und es, wo immer möglich, unterstütze.

Russland wies die Verantwortung für den Angriff zurück. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte: »Unsere Streitkräfte nutzen diesen Raketentyp nicht.« Er bezog sich dabei auf den mutmaßlich verwendeten Typ »Totschka-U«, der auch nach Angaben aus den »Volksrepubliken« nicht verwendet wird. »Das taktische Raketensystem Totschka-U ist weder in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk noch in Russland einsatzbereit, wird aber vom ukrainischen Militär aktiv genutzt«, so das Hauptquartier für territoriale Verteidigung in Donezk. Am 16. März hatte Russland in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat und die Generalversammlung versichert, dass die russischen Streitkräfte keine taktischen Totschka-U-Raketen im Einsatz hätten. Online kursieren jedoch auch andere Einschätzungen. So hieß es am 31. März auf dem Portal »Defense-Blog.com«, dass die Raketen auf russischer Seite wieder im Einsatz seien, wie »Open-Source-Intelligence-Analysten anhand von Fotos und Videos in sozialen Medien« herausgefunden hätten. Das russische Verteidigungsministerium erinnerte jedoch daran, dass am 14. März »eine ähnliche Totschka-U-Rakete der Division der 19. separaten Raketenbrigade der ukrainischen Streitkräfte im Zentrum von Donezk« eingeschlagen sei, »wobei 17 Menschen auf der Stelle getötet und weitere 36 Zivilisten verletzt wurden«.

Peskow erklärte zudem, dass es am Freitag keine Kampfeinsätze in Kramatorsk gegeben habe und auch keine geplant gewesen seien. Zerstört wurden demnach in der Region Donezk Waffen und Ausrüstung der ukrainischen Militärreserven, die auf den Bahnhöfen Pokrowsk, Slowjansk und Barwinkowe eingetroffen seien. Zudem sei ein Ausbildungszentrum für ausländische Söldner in der Nähe von Krasnoselka, nordöstlich von Odessa, zerstört worden.

Bei einer Videoansprache im finnischen Parlament, beklagte Selenskij anschließend, dass sein Land weiter auf schwere Waffen aus dem Westen warten müsse. In einer »Situation, in der wir wegen der russischen Angriffe täglich Hunderte von Menschen verlieren, in der Dutzende unserer Städte zerstört worden sind«. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hörte während eines eintägigen Finnland-Besuches der Ansprache zu. Auf einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö hatte er zuvor gesagt: »Wir beide haben großen Respekt vor dem tapferen Kampf der Ukraine, angeführt von einem mutigen Präsidenten.« Auch für eine eventuelle Aufnahme Finnlands in die NATO sagte Steinmeier seine Unterstützung zu.