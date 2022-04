Patriarchat und Party

Gessica Généus/IFFF Dortmund+Köln In Haiti bleiben oder gehen: Diese Frage stellen sich die Protagonistinnen in »Freda«

In den Kölner Kinos ist gelacht, geweint und debattiert worden. Beim »Internationalen Frauen* Film Fest Dortmund+Köln« (IFFF) herrschte vom 23. März bis zum 4. ­April eine mitreißende Stimmung. Mit dem IFFF sei das Kino wieder zum »lebendigen Ort des Austauschs über Film« geworden, so der Kinoleiter des Odeon, Martin Roelly, in einer Pressemitteilung. Die Festivalleiterin Maxa Zoller befand gegenüber junge Welt, die Filmschaffenden seien jetzt nach zwei Jahren Pandemie auf ein kulturell ausgehungertes Publikum getroffen. Gemeinsam mit dem Festivalteam freute sie sich über »die Energie im Raum« und darüber, dass dort »wundervolle Begegnungen« zustande gekommen seien. Filmemacherinnen aus der ganzen Welt kommentierten ihre Filme sowie die mitunter damit verbundenen prekären Arbeitsbedingungen.

Gessica Généus erhielt für ihren Film »Freda« den mit 10.000 Euro dotierten Preis im Debütspielfilmwettbewerb. In ihrem Streifen schildert die Regisseurin Proteste mit brennenden Barrikaden, die sich 2018 gegen den korrupten Expräsidenten Haitis, Jovenel Moïse, richteten. Der Film zeigt, wie vor allem Frauen unter dem patriarchalen System und wirtschaftlicher Not leiden. Er thematisiert zudem, dass es dennoch auch Gründe geben kann zu bleiben und nicht zu flüchten; etwa um die Solidarität mit den Frauen der Familie zu leben. Die Festivaljury, unter anderem mit Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe besetzt, beschrieb die Inszenierung: Sie versetze einen in eine Welt, in der man die Unsicherheit spüre, »ob man den nächsten Tag überhaupt unversehrt überlebt«.

Dangarembga kennt sich aus mit diktatorischen Regimen. Das von ihr 2003 in Simbabwes Hauptstadt Harare mitbegründete »International Images Filmfestival for Women« musste schließen. Unter Präsident Emmerson Mnangagwa sackten hauptsächlich Männer die durch Steuergelder finanzierten Budgets ein. Förderung gab es meist für regierungsfreundliche Propaganda oder Hollywoodschinken. In Hochzeiten der Pandemie habe überall der Kommerz mit Netflix und anderen Streamingplattformen die Regie übernommen, so Zoller im Gespräch mit jW. Mainstreamklischees müssten in den Köpfen wieder aufgebrochen werden.

Was mitunter voller Übermut geschieht, etwa im Festivalfokus »Begehrt – Filmlust queer« mit dem Dokumentarfilm »Rebel Dykes« von Harri Shanahan und Sian A. Williams. Nein, Hausfrauen für den Frieden seien sie eher nicht gewesen, kommentiert im Film eine der heute 60jährigen, die in den 1980er Jahren die Lesben-, Punk-, Hausbesetzer- und Clubszene in London zelebrierten. Das glaubt ihnen aufs Wort, wer den Film sieht. Ihre Kompromissbereitschaft war damals gleich null. Und eins war bei ihnen so gut wie sicher: Niemand hat wohl auch nur versuchen wollen, sie wieder als »brave Mädchen« in die Gesellschaft zu integrieren – es wäre auch sinnlos gewesen.

Ganz anders verläuft die Auseinandersetzung mit der patriarchalen Gesellschaft der Adenauer-Ära der Filmemacherin Petra Seeger. Sie durchlebte nach dem frühen Tod ihrer krebskranken Mutter eine harte Kindheit und musste zeitweise ins Internat einer Klosterschule. Im Hintergrund des Filmdramas erklingen Wirtschaftswunderschlager – »Ich hab die gute Laune im Gepäck«. Auch Fotografien des Vaters der Filmemacherin und sein Schweigen über die Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg sind im Film »Vatersland« dokumentiert. Im Fahrwasser der außerparlamentarischen Opposition versucht die Protagonistin Marie eine Befreiung aus dem katholisch straff organisierten Haushalt ihres Vaters in den 70er Jahren. Vor dem Hintergrund der Ohrfeige, die Beate Klarsfeld dem Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger im Sommer 1968 verpasste, um auf dessen Nazivergangenheit hinzuweisen, eskaliert im Hause Streit. Darauf, ihre eigene Geschichte im Film zu verarbeiten, habe sie 16 Jahre verwendet, so Seeger.