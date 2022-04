Saarbrücken. Turnbundesligist TG Saar hat sich vom russischen Mannschaftsolympiasieger Nikita Nagornyi getrennt. Das teilte der Klub am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Hintergrund sind Nagornyis Äußerungen in den sozialen Medien zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Russe, der 2021 noch für den Bundesligadritten geturnt hatte, besaß noch einen Vertrag für diese Saison. Nagornyi hatte sich zuletzt unterstützend zum Krieg in der Ukraine geäußert. (dpa/jW)