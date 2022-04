Die gebrochene Generation

Neue Visionen Filmverleih Die Zeit der Zärtlichkeit ist doch noch gekommen: Noémie Merlant als Nora und Makita Samba als Camille

Die Zeit roher Gewalt ist vorbei, die Zärtlichkeit ist jetzt am Ruder und hat es sich gemütlich gemacht, singt Émilie (Lucie Zhang) und sitzt mit dem Mikrofon in der Hand nackt auf dem Sofa neben ihrem Liebhaber. Diese Eingangsszene der Sozialkomödie »Wo in Paris die Sonne aufgeht« markiert einen Bruch in Regisseur Jacques Audiards Filmographie , die bisher vornehmlich von harten Dramen über das Leben im Gefängnis (»Ein Prophet«, 2009) oder die Flucht vor Krieg (»Dämonen und Wunder«, 2015) bestimmt war. Ein Grund für Audiards Neuorientierung ist sicherlich, dass er das auf Kurzgeschichten des US-amerikanischen Comicautors Adrian Tomine basierende Drehbuch gemeinsam mit Léa Mysius und Céline Sciamma (»Porträt einer jungen Frau in Flammen«, »Petite Maman«) geschrieben hat.

Wie der französische Originaltitel »Les Olympiades« verrät, ist der Schauplatz des Films das 13. Arrondissement von Paris, das »Chinatown an der Seine«, dessen Herzstück eben die Olympiades sind, ein geometrisches Ensemble von zwölf Hochhausblöcken im brutalistischen Stil. Hinter jedem Fenster dieser Türme, an dem die Kamera in Schwarzweißoptik vorbeischwebt, leben Menschen, die lieben, sich einsam fühlen, ihre Hoffnungen haben. Der Film wählt vier von ihnen aus und verknüpft ihre Schicksale. Es handelt sich um junge Erwachsene: drei Frauen und ein Mann auf der Suche nach sich selbst.

Émilie ist im Großstadttaumel von Paris gefangen. Sie lebt in der Wohnung ihrer an Alzheimer erkrankten Großmutter und schlägt sich nach einem Politikstudium mit Gelegenheitsjobs durch. Ihre Einsamkeit kompensiert sie mit One-Night-Stands. Als der Literaturlehrer Camille (Makita Samba) zur Untermiete bei ihr einzieht, wird alles anders. Aus anfänglichem Zeitvertreib wird schnell Liebe – zumindest für Émilie. Sich das selbst eingestehen, das kann die aus China stammende Mittzwanzigerin jedoch nicht. Der Womanizer Camille weist sie zurück. Er ist nicht bereit, sich emotional zu binden.

Eine Begegnung ein paar Wochen später mit Nora (Noémie Merlant) hinterlässt erste Risse in der kühlen Maske von Camille. Er fühlt sich angezogen von der Anfang 30jährigen Frau. Die ist aus der Provinz nach Paris gekommen, um ihr Jurastudium fortsetzen und eine schmerzhafte Familiengeschichte hinter sich zu lassen. Der Neustart für Nora geht nach hinten los: Für eine Party zieht sie sich eine blonde Perücke an und wird von ihren Kommilitonen mit der Pornodarstellerin Amber Sweet (Jehnny Beth) verwechselt. Ein Shitstorm in den sozialen Medien folgt. Die Gemobbte nimmt daraufhin Kontakt mit ihrer angeblichen Doppelgängerin auf, indem sie sich als Kundin auf deren Sexchat-Website zum Date anmeldet.

Mit Ausnahme der konflikterprobten und durch ihren Computerbildschirm geschützten Amber sind die Figuren unsicher und verbergen ihre Schwächen, die dann zum Vorschein kommen, sobald sie mit ihrer Familiengeschichte konfrontiert werden; Camille bricht zusammen, als er den Rollstuhl seiner kürzlich verstorbenen Mutter verkaufen muss; Émilie kann es nicht ertragen, dass ihre an Alzheimer erkrankte Großmutter immer schwächer wird.

Wiederholt wird der Sozialrealismus des Films stilistisch gebrochen: Splitscreen-Einstellungen erinnern an Comicpanels, Zeitlupen und eingefrorene Bilder illustrieren Drogenkonsum, beispielsweise den von Émilie, die nach einer sexuellen Eskapade auch ihren Kellnerinnenjob in einem chinesischen Restaurant mit einer Musical-Tanzeinklage auflockert.

Anhand der vier Protagonisten zeichnet Audiard das Porträt einer desillusionierten Generation, deren Welt auseinanderbricht und die einen Ausweg über das Körperliche sucht. In »Wo in Paris die Sonne aufgeht« wird erst gevögelt und dann geredet. Das bedeutet allerdings nicht, dass es keine Gefühle gibt, im Gegenteil.