Rückkehr der Ethnographen

Laszlo Balogh/REUTERS Wie tickt der ungarische Landbewohner? Ungehemmte Freude bei Schlachterwettkampf in der Gemeinde Kakucs (Januar 2016)

Die EU-Kommission wendet gegen Ungarn den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus an – und kaum jemanden in dem Land interessiert es: Die Regierung ist nach den Wahlen am Sonntag noch im Rausch des Triumphs, und die Oppositionsvertreter lecken ihre Wunden. »Es geht um Korruption«, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag im EU-Parlament und bekam von den Abgeordneten reichlich Applaus, als sie ankündigte, gegen Verstöße vorgehen zu wollen. Konkretere Angaben machte von der Leyen nicht. In der Konsequenz könnten Ungarn EU-Gelder gekürzt werden, das Verfahren ist allerdings langwierig.

Der Schritt war erwartet worden, die ungarische Regierung reagierte abgeklärt: Brüssel würde »einen Fehler begehen«, kommentierte Kabinettschef Gergely Gulyas. Aber auch das Oppositionsbündnis und die ihm nahestehenden Medien quittierten die Meldung eher beiläufig. Für sie gilt es, nach den Wahlen das katastrophale Ergebnis aufzuarbeiten.

Bereits am Wahlabend hatten der Chef der ultranationalistischen Jobbik-Partei, Peter Jakab, und der DK-Vorsitzende und frühere Ministerpräsident, Ferenc Gyurcsany, den Orban-Herausforderer Peter Marki-Zay für die Niederlage verantwortlich gemacht. Das war nicht bei allen gut angekommen.

Etwas reflektierter ging es bei der EU-Parlamentarierin der neoliberalen Partei Momentum, Anna Donath, zu. Sie bat am Dienstag auf Facebook um Entschuldigung, dass sie als Opposition nicht dem Vertrauen der Menschen gerecht geworden seien. Man müsse besser verstehen, warum die Menschen Orban wählen, es müsse klar sein, dass man ihn nicht rechts überholen könne, und man müsse eben in der Provinz überall anwesend sein, so Donath.

Der Vertreter der linksliberalen Partei LMP, Peter Ungar, ergänzte auf Facebook, das Hauptproblem sei gewesen, dass man »für die Gewinner der Globalisierung eine elitistische Kampagne« gemacht habe. »Wir haben über uns, für uns gesprochen. So etwas dürfen wir nicht mehr machen«, so Ungar.

Alle vier Jahre dämmert den Oppositionsparteien in Budapest nach den Wahlen, dass sie die Menschen auf dem Land mit ihren eigenen Problemen vernachlässigt haben. Es fehlen allerdings auch die Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, um dauerhaft außerhalb der Hauptstadt präsent zu sein. Eine Besonderheit bei dieser Abstimmung war jedoch, dass unzählige Budapester sich wegen des erwarteten Betrugs auf eigene Kosten als Wahlhelfer in die entlegenen Teile Ungarns aufgemacht hatten. In den vergangenen Tagen fluteten sie die sozialen Medien mit ihren ethnographischen Berichten, in denen sie ihre Erfahrungen über die Spezies »ungarischer Landbewohner« teilten.

Der Mathematiker und Publizist Laszlo Merö schrieb beispielsweise am Mittwoch auf Facebook, er könne keine größeren Unregelmäßigkeiten melden. Im Gegenteil, er habe wie wohl die meisten anderen oppositionellen Wahlhelfer erkannt, dass sein Budapester »Gehirn gewaschen« worden sei mit dem »Märchen«, dass auf dem Land »Finsternis, Unwissenheit, Gehirnwäsche und Betrug herrschen«. Es sei auch falsch, dass man außerhalb von Budapest nur Zugang zu den regierungsnahen Medien habe. Man müsse anerkennen, dass Orbans Fidesz-Partei, – der er auch weiterhin ihre »himmelschreienden Schweinereien nicht verzeihen« könne, – »besser« gewesen sei in der Provinz.

Unterdessen haben die Vorsitzenden der Oppositionsparteien ausgeschlossen, dass sie zurücktreten werden. Das sagte der Chef der Ungarischen Sozialistischen Partei, Bertalan Toth, am Dienstag gegenüber dem Nachrichtensender ATV.