Ausstand in Kitas

Frank Rumpenhorst/dpa

An den Warnstreiks in hessischen Kindertagesstätten sowie in der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe haben sich am Mittwoch nach Angaben von Verdi mindestens 700 Menschen beteiligt. Die Streikenden aus den Kreisen Main-Taunus, Hochtaunus und Wetterau kamen laut Gewerkschaft zu einem Demonstrationszug in Friedberg (Foto) zusammen. Hintergrund des Tarifkonflikts sind die laufenden Verhandlungen für die bundesweit rund 330.000 Kita­erzieherinnen und -erzieher sowie von Angehörigen anderer sozialer Berufe im kommunalen Bereich. (dpa/jW)