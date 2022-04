Hyperschallraketen gegen Beijing

Northrop Grumman/Handout via REUTERS Test eines neu entwickelten Hyperschallflugkörpers durch die US-Marine und US-Armee in Promontory, Utah (28.10.2021)

USA, Großbritannien und Australien wollen bei der Entwicklung von Hyperschallraketen zusammenarbeiten. Die drei Länder gaben am Dienstag abend eine »neue trilaterale Kooperation« bei dieser Art der Waffen und deren Abwehr bekannt. Die Kooperation findet innerhalb des im vergangenen Jahr geschlossenen »Sicherheitspaktes« AUKUS statt und soll demnach nun auch auf »elektronische Kriegführung« ausgeweitet werden. Zudem soll der Informationsaustausch verbessert und die Zusammenarbeit bei Innovationen im »Verteidigungsbereich« vertieft werden, wie es in einem gemeinsamen Statement hieß.

Hyperschallraketen können mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen und sind im Gegensatz zu ballistischen bis in die letzte Phase des Flugs steuerbar. Sie fliegen sehr niedrig und werden deswegen von konventionellen Abwehrsystemen kaum erkannt.

Das Pentagon hatte vor der Vereinbarung laut der Tageszeitung Financial Times (FT) vom Dienstag eingestehen müssen, dass die USA China in der Entwicklung der Waffentechnologie hinterherhinkten. Die Volksrepublik soll bereits mehrere Hundert erfolgreich getestet haben, während das US-Militär bislang erst ein paar Dutzend Versuche durchgeführt habe. Die chinesischen Raketen könnten laut FT auch über den Südpol die USA erreichen, die nur für Angriffe über den Nordpol gerüstet sind. Hinzu kommt, dass Russland im Krieg in der Ukraine bereits den neuen Typ »Kinschal« eingesetzt hat.

Laut dem US-Sender CNN hätten die USA im März eine Hyperschallrakete getestet. Wegen des Konflikts mit Russland sei dies aber nicht öffentlich gemacht worden, so CNN am Dienstag unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Regierungsvertreter.

Der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun gab sich nach der Verkündung der Kooperation zwischen den AUKUS-Ländern besorgt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. »Wer die Krise in der Ukraine nicht will, sollte Dinge unterlassen, die andere Teile der Welt in eine solche Krise führen könnten«, erklärte Zhang.