Philipp von Ditfurth/dpa Männer, wir müssen reden: Nach dem doofen Wechselfehler (Freiburg im Breisgau, 2.4.2022)

Das Breisgauer Kopfzerbrechen zog sich über 48 Stunden. Zwei Tage wurde beim SC Freiburg diskutiert, telefoniert und analysiert. Kaum ein Fußballbundesligist hat sich jemals mit der Entscheidung über einen Protest so schwer getan wie nun der SC – aus gutem Grund: Die Verantwortlichen wissen ganz genau, dass sie mit ihrem Einspruch gegen die Wertung der Partie gegen Bayern München das jahrelang gepflegte Image des sympathischen Sportklubs riskieren. Im Grunde war die Einlassung des Vereins rund um seinen Einspruch deshalb ein einziger Versuch, dem drohenden Ansehensverlust entgegenzuwirken. Schließlich gaben die Freiburger in den ersten 160 Wörtern ihrer Mitteilung zu Protokoll, wie schlecht sie sich in ihrer Lage fühlen und warum sie liebend gern auf ihr Vorgehen als Reaktion auf den Wechselfehler des Rekordmeisters verzichtet hätten.

»Wir befinden uns in einem unverschuldeten Dilemma«, ließen die Breisgauer mit Blick auf das Punktspiel am vergangenen Sonnabend (1:4) wissen, bei dem die klar auf der Siegerstraße befindlichen Bayern kurz vor Spielende für 16 Sekunden zwölf Spieler auf dem Platz hatten: »Der SC Freiburg hatte keinen Anteil und Einfluss auf die Geschehnisse rund um den Wechselvorgang.« Dennoch sah sich der Klub zum Handeln genötigt – allerdings nur aufgrund der Regularien des Deutschen Fußballbundes (DFB). Die »Rechts- und Verfahrensordnung« zwinge den Verein »formal in eine aktive Rolle, um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen«, teilte der SC mit: »An dieser aktiven Rolle, die uns wider Willen verfahrenstechnisch zugefallen ist, haben wir grundsätzlich keinerlei Interesse und fühlen uns in dieser ausgesprochen unwohl.« Den Schwarzen Peter schob der SC also dem Verband zu, dessen Sportgericht nun über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden muss. Die Freiburger halten die DFB-Regelung in diesem Fall »für wenig sachgerecht«, denn sie bürde »dem völlig unbeteiligten Klub – in diesem Fall uns – die Verantwortung für die Aufarbeitung eines offensichtlichen Regelverstoßes auf«.

Tatsächlich erscheinen die Regularien für diesen Fall unglücklich. So ausschweifend darüber zu jammern, wie es die Freiburger tun, ist allerdings übertrieben. Der nicht eben unübliche Grundsatz »Wo kein Kläger, da kein Richter« sollte auch im Breisgau bekannt sein. Und da die Bestimmungen nun einmal sind, wie sie sind, blieb den Freiburgern gar keine andere Wahl. Sie mussten Einspruch einlegen, um sich nicht selbst angreifbar zu machen. Das räumte der Klub auch ein. Denn als Gründe für den Einspruch nannte der SC unter anderem die »Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den Verein in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht« sowie »rechtliche Erfolgsaussichten im sportgerichtlichen Verfahren in Verbindung mit den bestehenden Treuepflichten des Vorstands gegenüber dem Verein und sich stellenden Haftungsfragen«.

Übersetzt heißt das: Wir müssen das tun, denn schließlich könnte uns das Unterlassen am Ende Millionen kosten – was wiederum dazu führen könnte, dass die Klubführung von anderer Seite juristisch angegangen wird. Natürlich legten die Freiburger auch Wert darauf, dass sie dem gesamten deutschen Fußball einen Dienst erweisen. Schließlich würden sie durch ihr Vorgehen »zukünftige Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen auch für andere Klubs« schaffen. Ob der Sportklub so die Sympathien für sich rettet, wird sich allerdings erst noch zeigen.