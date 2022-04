Braunes Büro unerwünscht

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Die Neonazipartei ist darum bemüht, auch abseits der Großstädte Fuß zu fassen

Derzeit wird die idyllische 15.000-Einwohner-Gemeinde Hilchenbach im nordrhein-westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein von der neonazistischen Kleinpartei »Der III. Weg« heimgesucht, die im Stadtkern eine Immobilie erworben hat. Erst vor kurzem war die braune Truppe aus ihrem »Bürgerbüro« im rund 25 Kilometer entfernten Siegen geflogen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde und die Räumlichkeiten künftig vom Verein »Inklusive Begegnungen« genutzt werden. Dem vorausgegangen waren zahlreiche Proteste verschiedener antifaschistischer Gruppen und Bürgerbündnisse sowie Bemühungen der Stadt Siegen, die Neonazis wieder loszuwerden. Auch die Stadtspitze in Hilchenbach ist alles andere als begeistert vom Versuch der Rechten, nun im Hinterland einen Stützpunkt für ihre Aktivitäten in der Region zu errichten. Daher weigert sie sich, den Kaufvertrag eines Parteifunktionärs des »III. Weges« anzuerkennen und pocht laut verschiedenen Berichten auf ihr Vorkaufsrecht.

Für die Ratssitzung an diesem Mittwoch lag ein Antrag für eine »Satzung der Stadt Hilchenbach zur Ausübung des besonderen Vorkaufsrechtes nach Paragraph 25 Baugesetzbuch« vor. Dieser war im Infrastrukturausschuss der Kleinstadt zuvor einstimmig angenommen worden. Durch den Beschluss und eine Änderung des Bebauungsplanes zum Allgemeinwohl soll dafür gesorgt werden, dass die Immobilie zu einem öffentlichen Gebäude wird. Stadtsprecher Hans-Jürgen Klein betonte am Dienstag im Gespräch mit junge Welt, dass es in Hilchenbach aktuell einen hohen Bedarf an Wohnraum gäbe, um Geflüchtete aus der Ukraine zentrumsnah unterbringen zu können. Dafür würde die Immobilie gebraucht, und deswegen würde der Rat über das Vorkaufsrecht entscheiden. Warum sich die Neonazis ausgerechnet dort niederlassen wollten, konnte Klein sich nicht erklären. An eine rechte Szene könne nicht angeschlossen werden. Im Gegenteil existiere seit vielen Jahren ein aktives Bündnis gegen rechts in der Stadt.

Jonas Flick von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus sieht im Vorgehen der Neonazis eine gezielte Raumnahmestrategie. Vor diesem Hintergrund suchten Neonazis in der Region seit Jahren nach Immobilien, die sie für ihre Aktivitäten nutzen könnten. »Ein zentraler Punkt ist eine Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren vor Ort, um Kräfte zu bündeln und Wissen über extrem rechte Entwicklungen zu teilen«, erklärte Flick am Dienstag gegenüber jW. Grundsätzlich gehe es darum zu zeigen, dass extrem rechte Personen in Hilchenbach und anderswo nicht erwünscht sind. »In Siegen hat dies zuletzt gut geklappt.«

Direkt nach Bekanntwerden des Kaufversuchs durch die Rechten wurden Bürgerinnen und Bürger bereits aktiv und sammelten in wenigen Tagen 5.000 Unterschriften für eine Onlinepetition, die am Dienstag dem parteilosen Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis übergeben wurden. Darin heißt es unter anderem: »Geben Sie diesem braunen Mob keine Chance, seine braunen Lügen in unserer schönen Stadt zu verbreiten. Sie und der Rat Hilchenbachs haben es in der Hand. Verhindern Sie die Ansiedlung des III. Weges in Hilchenbach und setzen Sie ein klares Zeichen für ein buntes Zusammenleben in Hilchenbach.«