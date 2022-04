Klima und Hunger in der Welt: »Jetzt Prioritäten setzen!«

Dong Jianghui/XinHua/dpa Die Dorfbewohnerin Zawadi Msafiri auf einem verdorrten Maisfeld (Kenia, 23.3.2022)

Die deutsche Sektion der IPPNW (Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung) forderte am Dienstag die Rücknahme des 100-Milliarden-Pakets für die Bundeswehr:

(…) »Der Ukraine-Krieg und die Klimakrise haben die gleichen Wurzeln: Die langfristig größten Sicherheitsrisiken und Konfliktpotentiale durch fossile Energie ergeben sich aus der Verflechtung der Klimakrise mit Rüstung und Militarisierung«, unterstreicht Dr. med. Angelika Claußen, Vorsitzende der IPPNW. Das bestätigt auch der IPCC-Bericht.

Erstmals wurden heute die Ausgaben des Militärs im Bericht des Weltklimarats aufgeführt. So seien im Jahr 2012 allein 1.748 Billionen US-Dollar für das Militär ausgegeben worden. Weiterhin hieß es: Zur Abmilderung der Klimakrise werden alle Ressourcen benötigt. Es müsse radikal umgedacht werden, um das 1,5-Grad-Limit noch erreichen zu können. »Wir haben nur noch wenige Jahre, um die Emissionen zu deckeln. Deshalb benötigen wir eine radikale Transformation in allen Wirtschaftsbereichen – auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik!«, so Claußen weiter. (…) »Wir müssen jetzt andere Prioritäten setzen, und diese liegen eindeutig nicht auf einem 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr«, fordert die IPPNW-Vorsitzende. »Auch die kriegsbedingten, jetzt anrollenden Hungerkrisen in den Ländern des globalen Südens müssen gelöst werden. Über 800 Millionen Menschen hungern. Laut dem Welternährungsprogramm der UNO fehlen dieses Jahr acht Milliarden Euro, um die Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu decken. Ich frage mich: Was sind acht Milliarden Euro gegen 100 Milliarden Euro Aufrüstung? Lasst uns Prioritäten setzen und den Fokus auf die Bekämpfung des Hungers und des Klimawandels legen, statt uns gegenseitig zu bekämpfen!«

In einer Erklärung von Feleknas Uca und Hisyar Özsoy, Kosprecher für Außenpolitik der Demokratischen Partei der Völker (HDP), vom Montag zu den Wahlrechtsänderungen in der Türkei heißt es:

Das AKP-MHP-Regierungsbündnis hat begonnen, an Unterstützung zu verlieren. Als Reaktion auf die schwindende Legitimität in der Bevölkerung und nur ein Jahr vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, hat es Wahlgesetzänderungen im türkischen Parlament verabschiedet und damit Regelungen eingeführt, die darauf ausgelegt sind, ese an der Macht zu halten. Am 31. März 2022 billigte das türkische Parlament die Änderungen, die die Wahl zugunsten der AKP-MHP manipulieren. (...)

Mit dem neuen Gesetz wird die Art und Weise geändert, wie Parlamentssitze zwischen den Mitgliedern eines Bündnisses aufgeteilt werden – auf Kosten der Opposition. Nach dem derzeitigen System erhalten Parteien mehr Sitze, wenn sie Teil eines Bündnisses sind, aber dieser Vorteil wird durch die Änderungen aufgehoben. (...) Das neue Gesetz sieht auch strengere Anforderungen an die Parteien vor, ihre Bezirks-, Landes- und Bundeskongresse zu absolvieren. (...) Die Tätigkeit des Präsidenten während des Wahlkampfes wird nicht mehr eingeschränkt. (...) So kann der Präsident vom Beginn des Wahlkampfes bis zum Tag nach der Wahl alle staatlichen Möglichkeiten nutzen. Minister, Abgeordnete und Vorsitzende anderer politischer Parteien werden jedoch mit Verboten belegt. Dies ist ein Hindernis für eine faire Wahl und ein Verstoß gegen die Verfassung und das allgemeine Recht.