USA legen nach

Maxar Technologies/Handout via REUTERS/Montage jW Satellitenaufnahmen der Jablonska-Straße in Butscha der US-Firma Maxar Technologies vom 19. März

In der Auseinandersetzung um die in den Straßen der ukrainischen Stadt Butscha aufgefundenen Leichen von Zivilisten haben die USA neues Material präsentiert. Die auf Satellitenaufklärung spezialisierte Firma Maxar Technologies veröffentlichte Aufnahmen, die dokumentieren sollen, dass auf der fraglichen Jablonska-Straße schon Mitte März menschliche Körper gelegen hätten. Dies widerspräche der russischen Darstellung, wonach die Körper erst nach dem russischen Abzug am 30. oder – nach ukrainischer Version – 31. März dort aufgetaucht seien.

Die von Maxar präsentierten Bilder sind unscharf, was bei der hohen Auflösungskraft moderner Satellitenkameras erstaunlich ist. Die angeblichen Leichen sind auf den Bildern als längliche dunkle Flecken mit verwaschenen Rändern zu sehen. Auch die New York Times, die die Bilder veröffentlichte, räumte ein, dass aus ihnen die Todesursache nicht hervorgehe und einige der mutmaßlichen Körper nahe eines Granattrichters gelegen hätten. Die Firma Maxar Technologies wird von den US-Geheimdiensten öfter für gezielte Veröffentlichungen angeblichen Geheimmaterials benutzt. Sie war es auch, die im vergangenen Herbst die ersten Bilder russischer Truppenkonzentrationen veröffentlichte.

Gleichzeitig sind »Teams für Bildauswertung« (Visual Intelligence Teams) US-amerikanischer und britischer Medien bemüht, die Beweiskraft der von der Ukraine präsentierten Aufnahmen zu erhärten. So sprach die britische BBC in einer Analyse der Videos davon, dass der Eindruck einer angeblichen Armbewegung eines der am Straßenrand liegenden Menschen durch einen Schmutzfleck auf der Frontscheibe des Autos, aus dem die Aufnahme gemacht wurde, verursacht worden sei. Während jedoch der fragliche Schmutzfleck am rechten unteren Ende der Scheibe gewesen sein muss, um sich mit der Leiche am Straßenrand zu decken, illustrierte die BBC den von ihr behaupteten Effekt mit einer Verschmutzung am oberen linken Rand der Scheibe. In sozialen Netzwerken aufgekommene Kritik, im rechten Rückspiegel des fahrenden Autos sei zu sehen gewesen, wie einer der »Erschossenen« aufgestanden sei, kommentierten die »Bildauswerter« der BBC mit den Worten, Schwankungen des Bilds im Rückspiegel seien auf unebener Straße nicht selten. Im übrigen fällt auf, dass zwei Versionen desselben Videos existieren: eine in Zeitlupengeschwindigkeit, auf der ein Regentropfen die Armbewegung vorgetäuscht haben soll, und die zweite, vorstehend besprochene in normaler Geschwindigkeit, in der an derselben Stelle kein Regentropfen zu sehen ist. Womöglich ist also die Szene zweimal gefilmt worden.

In der Zwischenzeit wurde auch der Bürgermeister von Butscha, Iwan Fedoruk, von italienischen Reportern gefragt, warum er in seiner ersten Videobotschaft vom 31. März über die »Befreiung« von Butscha kein Wort von den Leichenfunden gesagt habe. Der Corriere della Sera zitiert ihn mit der Aussage, die Stadt sei so übersät von militärischem Müll gewesen, dass er die Toten nicht sofort bemerkt habe. Die Jablonska-Straße, auf der die Toten gefilmt wurden, war jedoch nach den Videos bis auf einige Autowracks ohne weiteres passierbar, und die Körper waren auf den ersten Blick zu sehen. Auch ein von der ukrainischen Nationalpolizei ins Netz gestelltes Video vom Einmarsch der Truppe nach Butscha zeigte keine Hinweise auf Leichen auf der Straße, obwohl dies vom Propagandainteresse der Ukraine her nahegelegen hätte. Nach bisher unbestätigten Informationen soll in der ukrainischen Präsidialadministration großer Ärger darüber herrschen, dass der Berater des Innenministers, Anton Geraschtschenko, dieses mit der offiziellen Linie nicht übereinstimmende Video veröffentlicht habe.

Russland bleibt gegenüber den Vorwürfen bei seiner Darstellung, die Leichenfunde von Butscha seien eine ­ukrainische Provokation. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, äußerte am Dienstag, dass bereits weitere »inszenierte Filmaufnahmen« des ukrainischen Geheimdienstes in anderen unlängst von russischen Truppen geräumten Ortschaften festgestellt worden seien. Sie würden wohl demnächst vorgestellt werden. Auch aus einer Erklärung der Vorsitzenden des russischen Föderationsrats, Walentina Matwienko, spricht eher Resignation der russischen Seite. Früher oder später, so Matwienko vor verwundeten Soldaten, werde die Wahrheit an den Tag kommen.