Massenüberwachung begrenzt

ens Büttner/dpa-Zentralbild Anlassbezogene Speicherung von Verbindungsdaten nach EU-Recht unzulässig – doch es gibt »Schlupflöcher« (gestelltes Foto)

Das anlasslose Speichern von Kommunikationsdaten verstößt auch dann gegen EU-Recht, wenn es dem Kampf gegen schwere Strafdaten dient. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Dienstag anlässlich eines Falls aus Irland bekräftigt. Nationale Gesetze der Mitgliedstaaten, die »präventiv eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten, die elektronische Kommunikation betreffen, zum Zweck der Bekämpfung schwerer Straftaten vorsehen«, seien rechtswidrig, so der EuGH. Schwere Kriminalität könne nicht mit einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gleichgestellt werden, bei der Ausnahmen zulässig sind, so das Gericht. Allerdings wurde die gezielte Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten nach geographischen Kriterien, etwa an »kriminalitätsbelasteten« oder stark besuchten Orten wie Bahnhöfen und Flugplätzen, für zulässig erklärt. Ebenso erklärte das Gericht Gesetze für rechtens, wonach die Identität der Käufer von Prepaid-SIM-Karten gespeichert werden muss.

In Deutschland liegt eine Regelung für die Vorratsspeicherung seit 2017 auf Eis. Einen Termin für ein EuGH-Urteil gibt es noch nicht. Im Koalitionsvertrag sei die Abschaffung der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung vereinbart worden, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Dienstag. »Dieses Vorhaben wird durch das heutige Urteil nochmals bestärkt.«

Die Ampelkoalition will statt dessen auf das »Quick-Freeze«-Verfahren setzen. Internetprovider werden dabei erst nach einem Anfangsverdacht zur Speicherung von Daten einzelner Teilnehmer für einen bestimmten Zeitraum aufgefordert. Der EuGH hat bestätigt, dass er so ein Verfahren zur Bekämpfung schwerer Kriminalität sowie von Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit für rechtens hält.

»Wie mit der Brechstange wird hier immer wieder versucht, Stück für Stück das Verbot anlassloser Massenüberwachung auszuhöhlen«, kritisierte der Sprecher der Grundrechtsvereinigung Digitalcourage, Konstantin Macher, die vom EuGH auf Druck der Mitgliedstaaten zugelassenen Ausnahmen als »Schlupflöcher«. Eine von 30.000 Personen unterzeichnete Klage von Digitalcourage gegen die Vorratsdatenspeicherung wurde 2018 vom Bundesverfassungsgericht angenommen. Ein Urteil steht noch aus.