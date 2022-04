Ziemlich guter Basketball

imago images/Icon SMI Spielen, lernen, treffen: Grant Williams von den Boston Celtics (Los Angeles, 8.12.2021)

Mythen im Mannschaftssport: Die Offensive gewinnt die Spiele, die Defensive sorgt für Meisterschaften. Eine Annahme, die in dieser vereinfachten Form sicher nicht stimmt. Aber es schadet natürlich keineswegs, wenn die Abwehr sicher steht.

Bestes Beispiel sind die Boston Celtics, die aktuell so gut wie kein anderes Team in der National Basketball Association (NBA) den eigenen Korb beschützen – und damit zu den besten Teams der Liga gehören. Das war nicht immer so. In den ersten Monaten der Saison waren die sportlichen Sorgen des 17maligen Meisters groß. Auch die Teilnahme an den Playoffs schien kurzzeitig in Gefahr.

23 Siege, 24 Niederlagen, so ging das los. Graues Mittelmaß. Drei Spiele vor Ende der regulären Spielzeit weist die Bilanz der Celtics 49 Siege bei 30 Niederlagen aus. Momentan belegt das Team den zweiten Platz der Eastern Conference. Die Teilnahme an den Playoffs ist gesichert.

Das Prognosemodell der US-amerikanischen Statistikseite »Five Thirty Eight« sieht Boston als Topfavoriten für die Meisterschaft. So weit würden viele andere Experten in den USA wohl nicht gehen. Einig sind aber alle über den Grund des Turnarounds. Er heißt Defensive.

»Ich hatte hier bereits einige defensivstarke Teams. Aber diese Gruppe hat die Chance, wirklich einzigartig zu sein«, sagte Brad Stevens, Präsident des Basketballbetriebs bei den Celtics, Ende Februar. Stevens war von 2013 bis 2021 Cheftrainer in Boston, ehe er im letzten Sommer ins operative Geschäft wechselte. Der 45jährige gilt als einer der brillantesten Köpfe im Basketball. Bis auf die erste Saison erreichte Boston unter ihm jedes Jahr die Playoffs. Dreimal standen die Celtics in den Finalspielen der Eastern Conference, was dem Halbfinale entspricht. Fürs Finale oder gar eine Meisterschaft hat es während seiner Amtszeit indessen nicht gereicht.

Für den ersten Titel seit 2008 soll nun Ime Udoka sorgen. Der 44jährige war selbst Spieler in der NBA und arbeitete nach seiner aktiven Karriere von 2012 bis 2019 als Assistent der Trainerlegende Gregg Popovich bei den San Antonio Spurs. Es folgten weitere Assistenzjobs bei den Philadelphia 76ers und den Brooklyn Nets. Dem US-Amerikaner mit nigerianischen Wurzeln eilt der Ruf voraus, ein Defensivspezialist zu sein. »Ich war ein harter Spieler, eher defensiv eingestellt, aber ich mag die Offensive ebenso. Wir werden ein gut ausbalanciertes Team haben«, sagte Udoka bei seinem Antritt.

Wegen des schwachen Saisonstarts stand Udoka bereits in der Kritik. Nun beginnt sich seine Arbeit auszuzahlen, denn auch in der Offensivtabelle belegen die Celtics derzeit den achten Platz, immerhin. Doch vor allem ist es eben die herausragende Defensive, die Boston zu einem Mitfavoriten in der Eastern Conference macht. Die Sache hat aber einen kleinen Haken: Ende März verletzte sich Center Robert Williams, der mit entscheidend für die Trendwende war. Gut möglich, dass er noch während der Playoffs zurückkommt.

Für das gute Angriffsspiel sind in erster Linie Jaylen Brown und Jayson Tatum verantwortlich. Letzterer gilt als einer der besten jungen Spieler in der NBA. Mit 27 Punkten im Schnitt liegt der 24jährige momentan zwar auf Platz acht der Scorerwertung, gleichwohl lässt er mitunter die nötige Effizienz vermissen. Als es bei den Celtics sportlich nicht lief, wurde zeitweise sogar in Frage gestellt, ob das eine gute Idee ist, Brown und Tatum zusammen auf dem Feld. Oder ob es nicht besser wäre, wenn einer der beiden die Mannschaft verlässt. Doch auch die zwei Superstars haben sich weiterentwickelt, mittlerweile funktioniert das Tandem. Brown hatte es gewissermaßen vorausgesehen: »Wenn wir diese Phase meistern und weiterhin lernen, wartet jede Menge guter Basketball auf der anderen Seite«, sagte er Anfang Januar. Sieht ganz so aus.