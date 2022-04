Tropfen auf den heißen Stein

Brian Snyder/REUTERS Quasi folgenlos: Die Anordnung der US-Regierung hat nur zu einem geringfügigen Sinken der Ölpreise geführt

Der Schritt wurde von vielen Medien als »historisch« bezeichnet. Doch die jüngsten Anordnungen der US-Regierung zur Entlastung des internationalen Erdölmarkts haben nur zu einem geringfügigen Sinken der Preise geführt. Der wichtigste Orientierungswert Brent wurde am Montag mittag mit 106 US-Dollar pro Barrel notiert. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar lag er bei 95 US-Dollar pro Barrel. Experten bezweifeln zudem den mittel- und langfristigen Effekt der Maßnahmen. Ein Anschließen der EU an das totale Einfuhrverbot der USA für russisches Öl und Erdgas, über den immer aggressiver gesprochen wird, hätte voraussehbar schwerste wirtschaftlichen Folgen, die nicht mehr aufgefangen werden könnten.

US-Präsident Joseph Biden hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass in den nächsten sechs Monaten insgesamt 180 Millionen Barrel Öl aus der Vorratshaltung »Strategic Petroleum Reserve« (SPR) der USA zum Verkauf freigegeben werden – eine Million Barrel für jeden einzelnen Tag. Das ist der größte jemals erfolgte Zugriff auf die SPR, seit diese 1975 als Reaktion auf das Ölembargo der arabischen Staaten geschaffen wurde. Zuvor hatte Biden schon zwei kleinere Entnahmen aus der strategischen Reserve veranlasst: Im November 2021 wurden 50 Millionen Barrel freigegeben, und im März des laufenden Jahres beteiligten sich die USA mit 30 Millionen Barrel an der Aktion von rund 30 Staaten, dem Weltmarkt insgesamt 60 Millionen Barrel aus ihren Reserven zur Verfügung zu stellen.

Die SPR wird in rund 60 Salzhöhlen in den südlichen Bundesstaaten Texas und Louisiana gelagert. Die maximale Kapazität wird mit 714 Millionen Barrel angegeben. Vor Bidens jüngster Anordnung lag das Volumen der Reserve bei etwas über 580 Millionen Barrel. Früher oder später müssen die Entnahmen aus der SPR ersetzt werden. Experten schließen nicht aus, dass die US-Administration dafür am Ende vielleicht einen höheren Preis zahlen muss als den gegenwärtigen.

180 Millionen Barrel sind nicht viel. Der Tagesverbrauch der USA lag 2019, im letzten Jahr vor der Coronakrise, bei 20,54 Millionen Barrel. Der globale Verbrauch an Erdöl wird für das laufende Jahr auf ungefähr 100,6 Millionen Barrel am Tag geschätzt. Demnach werden dem Weltmarkt, aufs ganze Jahr berechnet, durch die Maßnahme der US-Regierung nur etwa 0,5 Prozent des Bedarfs zusätzlich zur Verfügung gestellt. Dass das nicht weit tragen kann, liegt auf der Hand.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wirkung des Öl- und Gasembargos der USA und weniger anderer Staaten auf den russischen Export bisher weit unter den Erwartungen geblieben ist. Erstens werden derzeit noch früher geschlossene Verträge abgearbeitet. Zweitens sind vor allem die russischen Ölverkäufe nach Indien in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen. Ähnliches wird auch für den Export nach China erwartet. Allgemein wird angenommen, dass Russland seinen Kunden Preisabschläge von 20 bis 30 Prozent gewährt – und damit ebenso gut verdient wie im Herbst 2021. Ein genereller Verzicht der EU auf den Import von russischem Öl würde unter diesen Umständen Russland wahrscheinlich viel weniger schaden als dem Westen.

Seine Ansprache am vorigen Donnerstag zur Freigabe der 180 Millionen Barrel aus der SPR würzte Biden mit populistischer Kapitalistenschelte. Die US-amerikanischen Ölgesellschaften würden dank »Putins Krieg« und der dadurch verursachten hohen Preise die größten Profite seit vielen Jahren einfahren, hielt er ihnen vor. Der »Patriotismus« verlange jetzt von ihnen, die Gewinne produktiv zu investieren, die Ölförderung drastisch zu steigern und auf diese Weise für niedrigere Preise insbesondere »an den Tankstellen« zu sorgen. Statt dessen würden einige von ihnen »die Lage ausnutzen, sich zurücklehnen, die Profite an ihre Investoren schaufeln, während amerikanische Familien darum kämpfen zurechtzukommen«. Gegen sie müsse der Kongress finanzielle Strafen beschließen, drohte Bilden.