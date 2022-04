Embargo im Schrittempo

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Direkte Pipeline nach Russland: Gaskraftwerk im Chemiepark Leuna (Sachsen-Anhalt, 17.3.2022)

Die Zerrissenheit war Susanne Hennig-Wellsow förmlich anzusehen. Wie sie denn persönlich zu Waffenlieferungen an die ­Ukraine stehe, hatte ein Journalist die Kovorsitzende der Partei Die Linke auf der wöchentlichen Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus gefragt. »Ich bin da unentschieden«, antwortete Hennig-Wellsow nach einem tiefen Schnaufen. Auch ein Energieembaro gegen Russland sei »keine einfache, sondern eine sehr komplizierte Frage«, verwies sie auf die damit drohenden ökonomischen und sozialen Verwerfungen für Deutschland. »Nach unserem Parteiprogramm und unseren Grundsätzen ist unsere Haltung klar«, verwies Hennig-Wellsow auf die Ablehnung von Rüstungsexporten ebenso wie von Wirtschaftssanktionen. Doch landauf, landab würden Genossen über diese Fragen diskutieren. Daher werde sie diese Themen auf die Tagesordnung für die Sitzung der Bundestagsfraktion setzen.

Nach am Wochenende verbreiteten Meldungen über ein Massaker an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha, das laut Kiew von abziehenden russischen Soldaten verübt wurde, wächst der politische Druck auf die Bundesregierung, Russland durch einen Importstopp von Gas und Öl wirtschaftlich schwer zu treffen. Der Ruf nach einem sofortigen Energieimportstopp kommt von Regierungen in Warschau und Kiew, er findet sich in liberalen Blättern ebenso wie in der transatlantisch orientierten Springer-Presse. Auch Politiker der zur Regierungskoalition gehörenden Partei Bündnis 90/Die Grünen wie der frühere Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter haben sich dieser Forderung angeschlossen.

Vor einem Einbruch der Konjunktur in Deutschland im Falle eines solchen Energieembargos warnen indessen einhellig Kapital- wie Gewerkschaftsvertreter. Insbesondere exportorientierte Unternehmen sind in hohem Maße abhängig von russischen Energieimporten. Vor Beginn des Ukraine-Krieges deckte Deutschland mehr als die Hälfte seines Erdgasbedarfs aus Russland. Es bestände dann eine »hohe Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft und wahrscheinlich auch die europäische Wirtschaft in eine Rezession verfällt mit langfristigen Folgen«, erklärte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, am Montag in einer Videokonferenz.

Entsprechend zurückhaltend reagieren Politiker von Regierung und Union auf den Ruf nach einem sofortigen Energieembargo. Ein Importstopp würde Europa mehr schaden als Russland, sprach sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Montag gegen ein Gasembargo gegen Russland aus. »Wir arbeiten ja an der Unabhängigkeit von russischem Öl und von Kohle und Gas«, versicherte derweil Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). »Das bauen wir jetzt alles zurück und drehen es um«, so der Minister. Insofern gebe es jeden Tag Schritte zu einem Embargo. Bis zum Jahresende soll Deutschland nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium unabhängig von russischen Öllieferungen sein, schon jetzt wurde der Importanteil durch Vertragsumstellungen von 35 Prozent vor dem Krieg auf 25 Prozent gesenkt.

Unabhängig will Habeck auch von der Ölinfrastruktur russischer Firmen werden. Laut einem Bericht des Handelsblattes vom 31. März wird im Wirtschaftsministerium eine mögliche Verstaatlichung und Enteignung der deutschen Töchter der russischen Energieriesen Rosneft und Gasprom durchgespielt. Geprüft wird so die Möglichkeit einer Übernahme der von Rosneft betriebenen Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die den Großraum Berlin/Brandenburg mit Benzin, Diesel, Heizöl und Kerosin versorgt.

Vor einem »Hals-über-Kopf-Ausstieg« aus dem Gasbereich warnte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder am Montag nach einer Videokonferenz des CSU-Vorstands in München. Dies würde zu schwerwiegendsten Einbrüchen der deutschen Wirtschaft und Verlusten von Arbeitsplätzen führen. Einig zeigten sich Habeck und Söder in ihrer Forderung, verstärkt deutsche Waffen an Kiew zu liefern. Deutschland sei eine Verpflichtung zu Waffenlieferungen eingegangen, erklärte Habeck. Dies gelte uneingeschränkt für die von seinem Ministerium zu erteilenden Ausfuhrgenehmigungen.